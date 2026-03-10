 Pdte. Boric hace dura crítica a Trump por ataque a Irán: “Este es el personaje que algunos admiran” - Chilevisión
Pdte. Boric hace dura crítica a Trump por ataque a Irán: "Este es el personaje que algunos admiran"
10/03/2026 10:10

Pdte. Boric hace dura crítica a Trump por ataque a Irán: “Este es el personaje que algunos admiran”

El mandatario compartió su descontento en redes sociales por el mensaje de Donald Trump, donde ironizaba uno de los ataques a Irán. "La banalidad del mal", expresó Gabriel Boric.

Publicado por Lisette Pérez

El presidente Gabriel Boric compartió una dura a su par de EEUU, Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense ironizara uno de los ataques a Irán.

"¿Por qué no capturamos el barco? ¿Podríamos usarlo? Me dijeron que no, que era más divertido hundirlo", dijo el Trump entre risas sobre el ataque que hicieron a la embarcación iraní Iris Dena, la que dejó más de 140 víctimas fatales.

La dura crítica de Gabriel Boric a Donald Trump

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su descontento con la forma en que se expresó el presidente  norteamericano sobre un ataque de gran magnitud.

"Este es el personaje que algunos admiran y le rinde pleitesía", comenzó escribiendo Gabriel Boric.

Además agregó "me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa".

Para concluir el mensaje, la máxima autoridad definió a Trump como "la banalidad del mal".

Cabe recordar que el actual gobierno mantuvo recientes tensiones con EEUU debido al proyecto del cable submarino que conectaría Chile con China.

