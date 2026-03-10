 “Nunca lo pude superar”: Emotiva confesión de Pincoya hizo llorar a todos los argentinos en Gran Hermano - Chilevisión
Minuto a minuto
Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo Nayib Bukele llega a Chile: Vicepresidente de El Salvador confirma su visita para 2026 Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal Alerta por gran columna de humo en Santiago: Bomberos combaten incendio estructural
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/03/2026 10:15

“Nunca lo pude superar”: Emotiva confesión de Pincoya rompió a los argentinos en Gran Hermano

Jennifer Galvarini contó una sensible historia personal a sus compañeros de reality que los dejó conmovidos hasta las lágrimas.

Publicado por Catalina Vargas

Pincoya emocionó hasta las lágrimas a los participantes de Gran Hermano Argentina al contar su historia sobre la pérdida de un hijo durante una actividad. 

Durante la jornada del 9 de marzo, Jennifer Galvarini se sinceró respecto a lo que ella califica como uno de los momentos más dolorosos que ha vivido.

A los cuatro meses de embarazo sufrió un aborto retenido. "Lo más difícil que me ha pasado en la vida", expresó. 

Mientras los argentinos escuchaban atentamente su relato, la chilena añadió: "Cuando me hicieron el legrado... fue lo más terrible ver que todas tenían un bebé y yo, nada".

En tanto sus compañeros de reality se mostraron conmovidos ante sus palabras e incluso dejaron caer lágrimas, Pincoya aprovechó de opinar sobre el trato en los centros médicos.

"Creo que deberían cambiar cuando uno va a hacer su legrado en maternidad, que las personas que hemos perdido hijos no nos dejen junto a las mamás que están con sus hijos en los brazos", mencionó.

Jennifer Galvarini confesó: "Nunca lo pude superar". Así cerró su testimonio ante los televidentes argentinos. 

Revisa acá el emotivo momento completo

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores de 65 años pueden recibir $81.257 sin postular: Revisa si cumples los requisitos

Lo último

Lo más visto

Tenía 26 años y era chilena: Identifican el cuerpo hallado frente a casa de alcaldesa en Quinta Normal

PDI informó la identidad de la persona cuyo cuerpo estaba dentro de la caja de cartón arrojada por conductor de camión que fue detenido.

10/03/2026

Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso

A partir de las 12:00 de este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial. Revisa las actividades previas y horarios.

10/03/2026

Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron fallecidas, dos de los cuales corresponden a ciudadanos estadounidenses. En cuanto a la causa probable de la muerte correspondería a asfixia por sumersión.

10/03/2026

Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

PDI dio con la detención de su un sujeto que estaría vinculado con el cadáver que apreció el domingo en un barrio residencial de Quinta Normal. Según antecedentes preliminares, el sujeto habría recibido un pago para realizar la labor.

10/03/2026