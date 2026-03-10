“Nunca lo pude superar”: Emotiva confesión de Pincoya hizo llorar a todos los argentinos en Gran Hermano - Chilevisión

Jennifer Galvarini contó una sensible historia personal a sus compañeros de reality que los dejó conmovidos hasta las lágrimas.

Pincoya emocionó hasta las lágrimas a los participantes de Gran Hermano Argentina al contar su historia sobre la pérdida de un hijo durante una actividad.

Durante la jornada del 9 de marzo, Jennifer Galvarini se sinceró respecto a lo que ella califica como uno de los momentos más dolorosos que ha vivido.

A los cuatro meses de embarazo sufrió un aborto retenido. "Lo más difícil que me ha pasado en la vida", expresó.

Mientras los argentinos escuchaban atentamente su relato, la chilena añadió: "Cuando me hicieron el legrado... fue lo más terrible ver que todas tenían un bebé y yo, nada".

En tanto sus compañeros de reality se mostraron conmovidos ante sus palabras e incluso dejaron caer lágrimas, Pincoya aprovechó de opinar sobre el trato en los centros médicos.

"Creo que deberían cambiar cuando uno va a hacer su legrado en maternidad, que las personas que hemos perdido hijos no nos dejen junto a las mamás que están con sus hijos en los brazos", mencionó.

Jennifer Galvarini confesó: "Nunca lo pude superar". Así cerró su testimonio ante los televidentes argentinos.

