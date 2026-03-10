Sismo sacude a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor - Chilevisión

Un temblor se registró durante esta mañana en la región de Atacama, cercano a la localidad de Socaire.

Un sismo de 4,1 sacudió a la zona norte del país, específicamente a la región de Atacama.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:05 horas de este martes 10 de marzo.

El movimiento telúrico se registró a 96 kilómetros al sureste de la localidad de Socaire.

De acuerdo al organismo, el temblor se registró a una profundidad de 185 kilómetros.