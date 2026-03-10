Sismo sacude a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor - Chilevisión

Un temblor se registró durante esta mañana en la región de Atacama, cercano a la localidad de Socaire.
Un sismo de 4,1 sacudió a la zona norte del país, específicamente a la región de Atacama.
Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:05 horas de este martes 10 de marzo.
El movimiento telúrico se registró a 96 kilómetros al sureste de la localidad de Socaire.
De acuerdo al organismo, el temblor se registró a una profundidad de 185 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/10 11:05:37, mag: 4.1, Lat: -24.28, Lon: -67.33, Prof: 185.25, Loc : 95.6 km al SE de Socaire— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 10, 2026