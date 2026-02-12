Se sintió de Atacama a Ñuble: Usuarios revelan videos del sismo 6.1 en la región de Coquimbo - Chilevisión

Varios registros se han viralizado en redes sociales, los cuales muestran lo fuerte del movimiento telúrico, donde incluso se produjeron caídas de rocas en la ruta D-595,

La mañana de este jueves, se registró un fuerte sismo en la región de Coquimbo, donde la magnitud alcanzó los 6,1.

Sismología de la Universidad de Chile informó que el epicentro ocurrió en la comuna de Punitaqui, provincia de Limarí, y donde el temblor se pudo sentir desde Atacama hasta el Ñuble.

Varios registros en redes muestra lo fuerte del movimiento telúrico, donde incluso se produjeron caídas de rocas en la ruta D-595, sector Tahuinco, en la comuna de Río Hurtado.

Además, se ha registrado varias replicas en la zona, donde una alcanzó los 4,1.

Registros del sismo 6,1 en la región de Coquimbo