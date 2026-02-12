“Sacó hasta los enchufes”: Revelan violento episodio protagonizado por Américo en un hotel de Iquique - Chilevisión

El cantante habría destrozado por completo la habitación del hotel donde se hospedó hace una semana.

Este jueves, Cecilia Gutiérrez confirmó la información entregada por Eduardo de la Iglesia en Contigo en la Mañana, quien relató un violento episodio que habría protagonizado Américo el pasado viernes 6 de febrero en un hotel en Iquique.

El cantante habría destrozado la habitación donde se hospedaba, sacando incluso los enchufes que había en las paredes, y la situación había sido grabada y fotografiada.

¿Qué pasó con Américo en Iquique?

"Hizo m... su pieza, sacó hasta los enchufes", había relatado Eduardo durante la última emisión del matinal Contigo en la Mañana.

"El viernes 6 en el hotel Gavina de Iquique, bueno, yo lo estuve reporteando ayer harto y claro, ayer a mí tres fuentes del hotel me confirman que existió ese episodio, que él habría destruido la habitación del hotel, incluso los enchufes, todo", detalló Cecilia.

En esa misma línea, aseguró que las primeras versiones indicaban que "habría registro de aquello y que incluso el hotel habría presentado una denuncia a Carabineros".

La periodista comentó que durante este miércoles se comunicó directamente con el hotel, quienes explicaron que "no existe ninguna denuncia en contra de ningún pasajero, ni Américo ni nadie, pero, por otra parte, me dicen también que hay un tema de protección al pasajero, que no se pueden revelar datos ni nada de eso".

"Efectivamente, a mí varias fuentes me confirman que eso sucedió, que incluso hay fotos de la habitación destruida, pero que el hotel no las va a compartir con la prensa por el tema de la protección a sus pasajeros", cerró.

