“Se reportan gritos, peleas”: Exponen “violento” episodio que habría causado el quiebre entre Yamila Reyna y Américo - Chilevisión

"La acción que cometió es una falta de respeto a una mujer", señaló una de las fuentes que reportó la pelea entre Yamila Reyna y Américo.

Durante la noche de este martes, Cecilia Gutiérrez aseguró que Yamila Reyna y Américo habían terminado su relación amorosa.

En ese contexto, la periodista explicó que la pareja había participado del Festival Oro Verde en Empedrado, cuando habrían ocurrido una serie de discusiones que terminaron con la relación.

¿Qué pasó entre Yamila Reyna y Américo?

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia Gutiérrez señaló: "Algo sucedió que hizo que todo cambiara. Hubo un incidente en las cabañas en las que ellos estaban, las cuales estaban como destinadas a los artistas y el staff del evento, donde incluso se reportan gritos, peleas".

En esa misma línea, la periodista agregó: "Luego habría sucedido un incidente en una bomba de bencina camino a Santiago, cerca de Talca".

Al respecto, Gutiérrez mostró algunos de los mensajes que recibió de quienes habrían presenciado la discusión, los cuales mencionan: "Ve allá, pide los videos y hagan algo con eso, ya que, pucha, eso no corresponde. La acción que cometió es una falta de respeto a una mujer".

“Eso lo reportan incluso en redes sociales (...) había mucha gente que lo presenció. No especifican a qué se refieren con ese episodio, pero tratan a Américo de violento”, señaló Cecilia.

Finalmente, la periodista aseguró que había hablado con personas del círculo cercano a Américo, quienes señalaron que "él no había tenido episodios de ese tipo".

