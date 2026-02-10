 Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago - Chilevisión
10/02/2026 19:07

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) inició el nuevo proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), dirigido a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.

En total se trata de $6.495.286.708, ñps que beneficiarán a 75.283 personas, correspondiente al periodo entre abril de 2020 y marzo de 2025.

Las propuestas de devolución ya se pueden revisar y están disponibles en dpe.fonasa.gob.cl, pero el pago no es automático. 

En caso de que tengas excesos, el sistema te mostrará automáticamente una propuesta de devolución. Si estás de acuerdo con el monto que aparece, debes aceptar e ingresar tu cuenta bancaria para recibir el pago.

Fechas de pago de la devolución de Fonasa

El proceso de devolución inició el 18 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 15 de mazo de 2026. Pero hay que tener en consideración que el pago no se realiza de forma inmediata y depende del día en que se acepte la propuesta:

  • Si aceptaste la propuesta entre el 29 de diciembre y el 4 de enero: Recibes el pago el 9 de enero
  • Si aceptaste la propuesta  entre el 5 y el 11 de enero: Recibes el pago el 16 de enero.
  • Si aceptaste la propuesta entre el 12 y el 18 de enero: Recibes el pago el 23 de enero.
  • Si aceptaste la propuesta entre el 19 y el 25 de enero: Recibes el pago el 30 de enero.
  • Si aceptaste la propuesta entre el 26 de enero y el 1 de febrero: Recibes el pago el 6 de febrero.
  • Si aceptaste la propuesta entre el 2 y el 8 de febrero: Recibes el pago el 13 de febrero.
  • Si aceptas la propuesta entre el 9 y el 22 de febrero: Recibes el pago el 27 de febrero.
  • Si aceptas la propuesta entre el 23 de febrero y el 1 de marzo: Recibes el pago el 6 de marzo.
  • Si aceptas la propuesta entre el 2 y el 8 de marzo: Recibes el pago el 13 de marzo.
  • Si aceptas la propuesta entre el 9 y el 15 de marzo: Recibes el pago el 20 de marzo.

Revisa si te corresponde la devolución pendiente

PAra revisar si te corresponde la devolución debes ingresar a la plataformaw web DPE de Fonasa 

Luego, debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a la plataforma y selecciona persona natural o persona jurídica.
  • Si eres persona natural, accede con ClaveÚnica.
  • Si eres empleador/persona jurídica, ingresa con el RUT de la entidad.
  • El sistema mostrará si existe propuesta de devolución, el monto y la opción para aceptar.

El proceso de devolución inició el 18 de diciembre de 2025 y se mantendrá abierto hasta el 15 de mazo de 2026 en el sitio web de Fonasa.

