Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago - Chilevisión

Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.
El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) inició el nuevo proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), dirigido a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.
En total se trata de $6.495.286.708, ñps que beneficiarán a 75.283 personas, correspondiente al periodo entre abril de 2020 y marzo de 2025.
Las propuestas de devolución ya se pueden revisar y están disponibles en dpe.fonasa.gob.cl, pero el pago no es automático.
En caso de que tengas excesos, el sistema te mostrará automáticamente una propuesta de devolución. Si estás de acuerdo con el monto que aparece, debes aceptar e ingresar tu cuenta bancaria para recibir el pago.
El proceso de devolución inició el 18 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 15 de mazo de 2026. Pero hay que tener en consideración que el pago no se realiza de forma inmediata y depende del día en que se acepte la propuesta:
PAra revisar si te corresponde la devolución debes ingresar a la plataformaw web DPE de Fonasa
Luego, debes seguir los siguientes pasos:
