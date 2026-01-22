Sistema de Acceso Priorizado (SAP) de Fonasa: Qué es y quiénes pueden acceder al sistema - Chilevisión

Fonasa inició la implementación 2026 del Sistema de Acceso Priorizado, que busca reducir la espera en cirugías priorizadas.

Fonasa anunció el inicio de la implementación del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) correspondiente al año 2026, mecanismo que busca reducir los tiempos de espera de intervenciones quirúrgicas como procedimientos priorizados por el Ministerio de Salud.

Este es el segundo año en que se implementa este sistema y mantendrá las prestaciones priorizadas del año anterior, además contará con un presupuesto de 35 mil millones de pesos, que se dividirán en partes iguales entre la Modalidad de Atención Institucional (MAI) y la Modalidad de Libre Elección (MLE).

¿Qué es el SAP?

EL Sistema de Acceso Priorizado es un programa de Fonasa que permite a afiliados de los tramos B, C y D acceder de manera rápida y voluntaria a cirugías de alta complejidad, sin necesidad de lista de espera.

Los procedimientos que se mantienen como prioridad, según lo indica el Ministerio de Salud, son las cirugías de Endoprótesis total de rodilla y de Endoprótesis de cadera en personas menores de 65 años.

Cómo funciona el SAP

Existen dos modalidades a las que las personas pueden acceder para obtener el beneficio:

(MAI): Fonasa deriva a personas en lista de espera a un prestador privado en convenio. La atención se realiza con Copago Cero, es decir, sin costo considerando el tiempo de espera y los días de licencia médica. Modalidad de Libre Elección (MLE): Con esta opción las personas pueden elegir atenderse en un prestador privado en convenio donde pagarán un deducible , de acuerdo con su tramo de afiliación en Fonasa.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a este sistema debes cumplir con los siguientes requisitos: