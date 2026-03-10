EXCLUSIVO | “Le habían reventado la casa”: Hablan familiares de mujer que fue hallada en una caja en Quinta Normal - Chilevisión

Este martes se detuvo a un hombre de 52 años que estaría implicado en la muerte de la mujer de 26 años cuyo cuerpo fue encontrado en una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Tras los hechos, CHV Noticias conversó en exclusiva con los familiares de la víctima, quienes pidieron que se haga justicia y que se esclarezca qué fue lo que pasó: "La última vez que la vi fue el 2 de marzo (...) No era un perro ni un gato, quiero justicia, no más", señaló la madre de la víctima, mientras que otra de sus familiares indicó: "Nos llamó que nos lleváramos a mi sobrino porque le habían reventado la casa. No nos dio detalles, pero por eso mismo nosotros siempre estábamos preocupados por el niño", cerró.