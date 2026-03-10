 Condenan por femicidio frustrado a sujeto que quemó a su conviviente: Fiscalía pide 15 años de cárcel - Chilevisión
10/03/2026 17:16

Condenan por femicidio frustrado a sujeto que quemó a su conviviente: Fiscalía pide 15 años de cárcel

Los hechos se remontan a abril de 2023, luego de que el sujeto agrediera físicamente y rociara con alcohol a su conviviente.

Publicado por CHV Noticias

El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a un ciudadano de nacionalidad colombiana tras acreditar su responsabilidad como autor de un femicidio frustrado.

De acuerdo a información publicada por El Pingüino, los hechos se remontan a abril de 2023, luego de que el sujeto agrediera físicamente y rociara con alcohol a su conviviente para luego prenderle fuego con la intención de quitarle la vida. 

Tras el ataque, la víctima logró huir y solicitar el auxilio que permitió la captura del agresor. 


A tres años del ataque: Condenan a sujeto por femicidio frustrado en Punta Arenas 

Durante la audiencia, desde la Fiscalía Regional informaron que se está solicitando una pena de 15 años de cárcel para el condenado. 

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, señaló que "el objeto es dar más protección a la sociedad magallánica ante este tipo de agresiones traumáticas". 

Cabe precisar que el nombre del condenado se mantiene en reserva por instrucción judicial. 

