Cambio de mando 2026: Revisa calles cortadas y desvíos en Valparaíso - Chilevisión

La ceremonia de traspaso de mando entre el pdte. Gabriel Boric y José Antonio Kast se realizará este miércoles, por lo que se suspenderá el tránsito en diversas calles desde las 6:30 hasta las 16:30.

Carabineros de Chile anunció cortes de calles en Valparaíso a solo horas del cambio de mando presidencial, ceremonia en la que el presidente Gabriel Boric relevará su cargo a José Antonio Kast.

Este evento genera desvíos de tránsito en distintos puntos de la ciudad puerto. En esta ocasión se efectuarán desde las 6:30 de la mañana hasta las 16:30.

Cortes de calles en Valparaíso por Cambio de Mando 2026

El cambio de mando se llevará a cabo en el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad de Valparaíso. Es por esto que múltiples calles se verán afectadas.

El tránsito estará suspendido en las vías que rodean al edificio mencionado y a la Plaza O'Higgins:

Av. Argentina

Av. Pedro Montt

Av. Uruguay

Calle Victoria

Calle Ross

Circular por el sector estará permitido exclusivamente para residentes de los tramos de la calle Yungay, avenida Argentina, Prieto, Independencia y av. Francia.

Además, para quienes deseen ingresar a Valparaíso por la Ruta 68, deberán desplazarse por la avenida Santos Ossa, continuando por av. Argentina e Independencia.

Para salir de la ciudad Puerto por la misma ruta, deberán hacerlo por la avenida Errázuriz, av. Francia, av. Colón y finalmente por Av. Santos Ossa.

Revisa el mapa de los desvíos de tránsito acá

Cortes de calles en Santiago

En Santiago los cortes de calles comenzarán este martes a las 15:00 en la antesala del cambio de mando.

Martes 10 de marzo:

Los desvíos de tránsito se harán en el casco histórico por la llegada de las delegaciones de los presidentes que participarán de la ceremonia.

Los vehículos que circulen por la Alameda hacia el poniente, serán desviados al norte en calle MC Iver, mientras que la locomoción colectiva por calle Miraflores.

Desde el norte, la vía permitida será por calle Santo Domingo. Y hacia el oriente, todos los motorizados deberán trasladarse por avenida Manuel Rodríguez.

Miércoles 11 de marzo:

Durante la jornada de Cambio de Mando la restricción de tránsito hacia el Palacio de La Moneda se mantendrá, considerando el cuadrante de Avenida Manuel Rodríguez, Catedral, San Antonio, Miraflores y Alameda al poniente.

A las 15:00, José Antonio Kast arribará en Santiago, por lo que los cortes de calles se ampliarán:

- Alameda al oriente será desviada desde Avenida España.