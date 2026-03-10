 Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal - Chilevisión
Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal
10/03/2026 12:32

Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

PDI dio con la detención de su un sujeto que estaría vinculado con el cadáver que apreció el domingo en un barrio residencial de Quinta Normal. Según antecedentes preliminares, el sujeto habría recibido un pago para realizar la labor.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este martes la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un hombre, quien habría arrojado el cadáver que apareció frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

El hallazgo se dio a conocer el domingo, luego de que tres recolectores de basura intentaron trasladar una caja de cartón que se encontraba en ese lugar, percatándose que había un cuerpo en su interior.

Fiscalía informó que el cadáver corresondía a una mujer que estaba maniatada de pies y manos, pero no se especificó la causa de muerte.

Sobre los antecedentes, la alcaldesa Karina Delfino declaró a CHV Noticias que "no he recibido amenazas directas a mi persona, ni tampoco los funcionarios municipales".

Quién es y qué rol tuvo el detenido 

Según la información preliminar de la detención que llevó a cabo la PDI, el detenido corresponde a un hombre de 52 años y de nacionalidad chilena.

El sujeto fue arrestado la mañana de este martes al interior de su casa y fue trasladado hasta la Brigada de Homicidios Centro Norte de la institución policial.

En cuanto al rol del detenido, y de acuerdo a la información policial, este sería el responsable de trasladar la caja la caja que contenía el cuerpo en un camión 3/4 que no portaba placa patente.

Esta labor la habría hecho a cambio de un pago. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado su participación en la muerte.

