Detienen a sujeto acusado de trasladar cuerpo arrojado frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal - Chilevisión

Según información preliminar, el detenido habría trasladado el cadáver hasta el domicilio, aunque aún no está comprobada su participación en la muerte de la víctima.

En horas de esta mañana se confirmó la detención de una persona que, según la Policía de Investigaciones, habría arrojado el cadáver frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

Se trata de un hombre de 52 años que, tras ser arrestado este martes en su casa, ahora se encuentra recluido al interior de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la institución policial.

Según información preliminar, al detenido le habrían pagado para trasladar la caja que contenía el cuerpo, sin embargo, aún no está acreditada su participación en la muerte de la persona. La víctima sería una mujer de 26 años.

Posteriormente el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de Fiscalía solicitó una audiencia de formalización que fue programada para las 12:00 horas de esta jornada en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.

Registros de varias cámaras de seguridad fueron claves para dar con la identidad del individuo, puesto que capturaron el momento exacto en que cometió el ilícito y dejó el cuerpo en plena vía pública.

La indagatoria enfrentó complejidades, pues aún cuando se logra apreciar la camioneta 3/4 y también al ahora detenido, se confirmó que el vehículo no portaba placa patente.

Lo que se sabe del hallazgo frente a casa de alcaldesa

Karina Delfino conversó con CHV Noticias y aclaró una de las especulaciones que circuló las últimas horas: "No he recibido amenazas directas a mi persona, ni tampoco los funcionarios municipales".

"Tengo un cúmulo de información que ahora voy comenzar a procesar con la Fiscalía y con las policías, es importante que se puedan esclarecer los hechos", expresó.

En cuanto al hallazgo del cadáver, Físcalía informó que se trató del cuerpo de una mujer que estaba maniatado de pies y manos. Sin embargo, aún se desconoce su causa de muerte.

El comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro Norte señaló que "el laboratorio se encuentra levantando sus huellas necrodactilares a fin de poder determinar la identidad del cuerpo y así proseguir con las diligencias".

"El cadáver presenta un avanzado estado de putrefacción, por lo tanto nos vamos a encontrar a la espera del Servicio Médico Legal a fin de que determine la causa precisa de muerte".