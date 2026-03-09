“Una mujer cae al mar”: Dan a conocer detalles de la muerte de cuatro personas en tragedia de Algarrobo - Chilevisión

Durante la noche de este lunes se confirmó la muerte de cuatro personas por inmersión en Algarrobo. Si bien en un comienzo se habló de un rescate a un menor de edad, los antecedentes confirmados por Carabineros indican que todo se habría originado luego de que una mujer cayera al mar y su esposo se lanzara a rescatarla. Tres personas que se encontraban en la playa ingresaron a ayudar; sin embargo, fueron arrastradas por el agua. Finalmente, se confirmó la muerte de la mujer y de las otras tres personas. El sobreviviente se encuentra hospitalizado.