“Una mujer cae al mar”: Dan a conocer detalles de la muerte de cuatro personas en tragedia de Algarrobo - Chilevisión

 "Una mujer cae al mar": Dan a conocer detalles de la muerte de cuatro personas en tragedia de Algarrobo
“Una mujer cae al mar”: Dan a conocer detalles de la muerte de cuatro personas en tragedia de Algarrobo

Durante la noche de este lunes se confirmó la muerte de cuatro personas por inmersión en Algarrobo. Si bien en un comienzo se habló de un rescate a un menor de edad, los antecedentes confirmados por Carabineros indican que todo se habría originado luego de que una mujer cayera al mar y su esposo se lanzara a rescatarla. Tres personas que se encontraban en la playa ingresaron a ayudar; sin embargo, fueron arrastradas por el agua. Finalmente, se confirmó la muerte de la mujer y de las otras tres personas. El sobreviviente se encuentra hospitalizado.

Los antecedentes confirmados por Carabineros indican que todo se habría originado luego de que una mujer cayera al mar y su esposo se lanzara a rescatarla. Tres personas que se encontraban en la playa ingresaron a ayudar.

