Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si lo obtienes - Chilevisión

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.
El Bono por Hijo es una bonificación dirigida a mujeres jubiladas que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS), por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.
El objetivo de este aporte económico es aumentar el monto de la pensión de las mujeres mayores de 65 años, que sean madres.
El Bono por Hijo está orientado a mujeres con 65 años de edad o más y que residan en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años.
Para recibir el Bono por Hijo debes cumplir alguno de estos tres requisitos:
1. Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009.
2. Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
3. No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a partir del 1 de julio de 2009.
Para conocer más sobre las condiciones para obtener la bonificación, revisa el sitio web de ChileAtiende.
El monto que se agregará a tu pensión, depende de la fecha de nacimiento de tu hijo. Debido a que, desde ese momento, el Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad. Además, el aporte equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales.
Para saber si eres beneficiaria del Bono por Hijo, consulta con tu RUT, fecha de nacimiento y Clave Única, en el sitio web de Chile Atiende o haz click en la siguiente imagen.
También puedes asegurarte de recibir la bonificación en alguna de estas opciones: