Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si lo obtienes - Chilevisión

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.

El Bono por Hijo es una bonificación dirigida a mujeres jubiladas que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS), por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.

El objetivo de este aporte económico es aumentar el monto de la pensión de las mujeres mayores de 65 años, que sean madres.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

El Bono por Hijo está orientado a mujeres con 65 años de edad o más y que residan en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años.

Para recibir el Bono por Hijo debes cumplir alguno de estos tres requisitos:

1. Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009.

2. Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

3. No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a partir del 1 de julio de 2009.

Para conocer más sobre las condiciones para obtener la bonificación, revisa el sitio web de ChileAtiende.

¿Cómo calcular el monto que se agregará a tu pensión?

El monto que se agregará a tu pensión, depende de la fecha de nacimiento de tu hijo. Debido a que, desde ese momento, el Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad. Además, el aporte equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales.

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ( $165 mil ).

( ). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Revisa con tu RUT si eres beneficiaria

Para saber si eres beneficiaria del Bono por Hijo, consulta con tu RUT, fecha de nacimiento y Clave Única, en el sitio web de Chile Atiende o haz click en la siguiente imagen.

También puedes asegurarte de recibir la bonificación en alguna de estas opciones: