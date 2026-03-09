“Volveré a sanar”: Carla Jara reaparece y actualiza estado de salud tras ser internada en una clínica - Chilevisión

La comunicadora pasó el fin de semana en la Clínica Las Condes debido a un fuerte dolor, hecho que compartió en sus redes sociales y tuvo preocupados a sus seguidores.

Carla Jara actualizó su estado de salud en redes sociales, tras haber sido internada en la Clínica Las Condes este sábado producto de un dolor de espalda, por el cual se tuvo que infiltrar.

En una publicación en Instagram publicada el domingo en la noche se dirigió a sus seguidores: "Gracias a cada uno por sus mensajes, ya estoy en mi casa y volveré a sanar". Además, agregó que "ser fuerte también es parar, respirar, cuidarme y volver a empezar".

Junto a esto, Jara compartió una recopilación de imágenes con la que relató lo sucedido de manera cronológica, desde su llegada al centro médico hasta su regreso a casa.

"Cuídate mucho", "qué bueno que ya estás en casa" y "que te recuperes pronto", fueron algunos de los mensajes que más dejaron los usuarios tras enterarse de la noticia.

El motivo por el que Cara Jara tuvo que ser ingresada a la clínica

Carla Jara explicó en redes sociales el motivo por el cuál tuvo que pasar la noche en el centro médico, luego de haber preocupado a sus seguidores con imágenes en el lugar.

En sus historias de Instagram respondió a las dudas que surgieron entre internautas: "Gracias a todos los que me han escrito, no he podido contestar porque estaba muy mareada con tanto remedio, pero no tuve nada grave".

"Después del programa me dio un tirón muy fuerte en la espalda, venía con un pequeño dolor, pero ayer se me gatilló un dolor que me dejó chueca. Como era tan intenso, me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, infiltrar, para sentirme mejor", explicó.