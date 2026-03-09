 “Volveré a sanar”: Carla Jara reaparece y actualiza estado de salud tras ser internada en una clínica - Chilevisión
Minuto a minuto
“Lo roció con balazos”: Testigos relatan la balacera que dejó 3 muertos en ex Espacio Broadway Inminente extradición de Galvarino Apablaza: ¿Cuándo llegaría a Chile? Investigan homicidio tras “after” en Cerrillos: Joven fue trasladado en micro con dos heridas de bala VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal Diputado llega con retroexcavadora a paso fronterizo con Bolivia para cerrarlo: “Aunque les moleste”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/03/2026 08:54

“Volveré a sanar”: Carla Jara reaparece y actualiza estado de salud tras ser internada en una clínica

La comunicadora pasó el fin de semana en la Clínica Las Condes debido a un fuerte dolor, hecho que compartió en sus redes sociales y tuvo preocupados a sus seguidores.

Publicado por Catalina Vargas

Carla Jara actualizó su estado de salud en redes sociales, tras haber sido internada en la Clínica Las Condes este sábado producto de un dolor de espalda, por el cual se tuvo que infiltrar.

En una publicación en Instagram publicada el domingo en la noche se dirigió a sus seguidores: "Gracias a cada uno por sus mensajes, ya estoy en mi casa y volveré a sanar". Además, agregó que "ser fuerte también es parar, respirar, cuidarme y volver a empezar".

Junto a esto, Jara compartió una recopilación de imágenes con la que relató lo sucedido de manera cronológica, desde su llegada al centro médico hasta su regreso a casa. 

"Cuídate mucho", "qué bueno que ya estás en casa" y "que te recuperes pronto", fueron algunos de los mensajes que más dejaron los usuarios tras enterarse de la noticia.

El motivo por el que Cara Jara tuvo que ser ingresada a la clínica

Carla Jara explicó en redes sociales el motivo por el cuál tuvo que pasar la noche en el centro médico, luego de haber preocupado a sus seguidores con imágenes en el lugar.

En sus historias de Instagram respondió a las dudas que surgieron entre internautas: "Gracias a todos los que me han escrito, no he podido contestar porque estaba muy mareada con tanto remedio, pero no tuve nada grave".

"Después del programa me dio un tirón muy fuerte en la espalda, venía con un pequeño dolor, pero ayer se me gatilló un dolor que me dejó chueca. Como era tan intenso, me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, infiltrar, para sentirme mejor", explicó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz reaccionó a nuevo romance de Jorge Valdivia: Desclasificó importante dato familiar

La opinóloga habló de la relación del exfutbolista con una periodista y empresaria y valoró el vínculo que ha desarrollado con sus hijos durante los meses de romance.

09/03/2026

VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

Este lunes, Karina Delfino dio a conocer la existencia de un video del vehículo que trasladaba el cuerpo depositado en el frontis de su domicilio. Posterior a eso, el video fue revelado.

09/03/2026

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.

09/03/2026

“Salió de su casa y no llegó en 3 días”: Revelan detalles de nueva crisis de Pinilla y Gissella Gallardo

Según dieron a conocer en Primer Plano, la pareja estaría pasando por un complejo momento, en medio de un difícil presente económico del exfutbolista, sumado a su diagnóstico de cáncer a la piel.

09/03/2026