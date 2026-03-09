El emotivo mensaje de Fran García-Huidobro tras salida de Julio César Rodríguez: “Nuestra relación es eterna” - Chilevisión

La animadora abordó la relación tanto profesional como personal que mantiene con JC. Asimismo, confesó qué pasará con ella tras la salida de su expareja de Chilevisión.

Francisca García-Huidobro publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde abordó la reciente noticia sobre la salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión.

La presentadora de televisión se refirió a la relación que tiene con el conductor de Contigo en la Mañana, asegurando que la reciente situación la "golpeó en lo profesional y en lo personal".

El mensaje de Fran García-Huidobro

La también actriz inició el video confesando que no quería pronunciarse sobre el tema, a raíz de los múltiples mensajes que había recibido, "estaba desaparecida voluntariamente", aseguró.

"No tenía ganas de hablar y cuando no tengo ganas de hablar no contesto", indicó.

Sin embargo, procedió a contar como se sentía al respecto: "Por supuesto que me golpeó la renuncia. Me golpeó en lo profesional y en lo personal también, es bastante evidente porqué. Fui invitada a un proyecto en el que Julio estaba involucrado, y eso fue parte de la decisión de aceptar ese proyecto en ese momento".

"Sé las razones, lo he conversado con él en privado, por supuesto. Nuestra relación es mucho más allá de un trabajo o un programa de televisión, nuestra relación es eterna".

Además, agregó: "En el escenario ya dado, le deseo a Julito el mayor de los éxitos donde sea que se vaya. Felicitar a quien se lo lleve, es de público conocimiento que es una persona que sabe mucho de televisión, es un tremendo jefe, un tremendo líder".

¿Qué pasará con Fran García-Huidobro?

La animadora finalizó el video comentando sobre el futuro de su carrera en televisión.

"Con respecto a mí, seguir trabajando. Tengo un contrato por dos años en Chilevisión y ya tengo harta pega, así que a seguir trabajando", declaró.