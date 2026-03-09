 El emotivo mensaje de Fran García-Huidobro tras salida de Julio César Rodríguez: “Nuestra relación es eterna” - Chilevisión
Minuto a minuto
“Lo roció con balazos”: Testigos relatan la balacera que dejó 3 muertos en ex Espacio Broadway Inminente extradición de Galvarino Apablaza: ¿Cuándo llegaría a Chile? Investigan homicidio tras “after” en Cerrillos: Joven fue trasladado en micro con dos heridas de bala VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal Diputado llega con retroexcavadora a paso fronterizo con Bolivia para cerrarlo: “Aunque les moleste”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/03/2026 10:52

El emotivo mensaje de Fran García-Huidobro tras salida de Julio César Rodríguez: “Nuestra relación es eterna”

La animadora abordó la relación tanto profesional como personal que mantiene con JC. Asimismo, confesó qué pasará con ella tras la salida de su expareja de Chilevisión.

Publicado por Lisette Pérez

Francisca García-Huidobro publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde abordó la reciente noticia sobre la salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión.

La presentadora de televisión se refirió a la relación que tiene con el conductor de Contigo en la Mañana, asegurando que la reciente situación la "golpeó en lo profesional y en lo personal".

El mensaje de Fran García-Huidobro

La también actriz inició el video confesando que no quería pronunciarse sobre el tema, a raíz de los múltiples mensajes que había recibido, "estaba desaparecida voluntariamente", aseguró.

"No tenía ganas de hablar y cuando no tengo ganas de hablar no contesto", indicó.

Sin embargo, procedió a contar como se sentía al respecto: "Por supuesto que me golpeó la renuncia. Me golpeó en lo profesional y en lo personal también, es bastante evidente porqué. Fui invitada a un proyecto en el que Julio estaba involucrado, y eso fue parte de la decisión de aceptar ese proyecto en ese momento".

"Sé las razones, lo he conversado con él en privado, por supuesto. Nuestra relación es mucho más allá de un trabajo o un programa de televisión, nuestra relación es eterna".

Además, agregó: "En el escenario ya dado, le deseo a Julito el mayor de los éxitos donde sea que se vaya. Felicitar a quien se lo lleve, es de público conocimiento que es una persona que sabe mucho de televisión, es un tremendo jefe, un tremendo líder".

¿Qué pasará con Fran García-Huidobro?

La animadora finalizó el video comentando sobre el futuro de su carrera en televisión.

"Con respecto a mí, seguir trabajando. Tengo un contrato por dos años en Chilevisión y ya tengo harta pega, así que a seguir trabajando", declaró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz reaccionó a nuevo romance de Jorge Valdivia: Desclasificó importante dato familiar

La opinóloga habló de la relación del exfutbolista con una periodista y empresaria y valoró el vínculo que ha desarrollado con sus hijos durante los meses de romance.

09/03/2026

VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

Este lunes, Karina Delfino dio a conocer la existencia de un video del vehículo que trasladaba el cuerpo depositado en el frontis de su domicilio. Posterior a eso, el video fue revelado.

09/03/2026

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.

09/03/2026

“Salió de su casa y no llegó en 3 días”: Revelan detalles de nueva crisis de Pinilla y Gissella Gallardo

Según dieron a conocer en Primer Plano, la pareja estaría pasando por un complejo momento, en medio de un difícil presente económico del exfutbolista, sumado a su diagnóstico de cáncer a la piel.

09/03/2026