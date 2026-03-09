 Precio del petróleo se dispara: Supera los 100 dólares por barril tras guerra en el Medio Oriente - Chilevisión
Minuto a minuto
“Lo roció con balazos”: Testigos relatan la balacera que dejó 3 muertos en ex Espacio Broadway Inminente extradición de Galvarino Apablaza: ¿Cuándo llegaría a Chile? Investigan homicidio tras “after” en Cerrillos: Joven fue trasladado en micro con dos heridas de bala VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal Diputado llega con retroexcavadora a paso fronterizo con Bolivia para cerrarlo: “Aunque les moleste”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/03/2026 11:51

Precio del petróleo se dispara: Supera los 100 dólares por barril tras guerra en el Medio Oriente

El valor del crudo ha superado la barrera de los US$100, la cifra más alta desde la guerra en Ucrania, lo que ha llevado a que el G7 tome medidas para abordar la situación. ¿Cómo afectará esto a Chile?

Publicado por Lisette Pérez

Tras los conflictos en el estrecho de Ormuz, producto de la guerra que atraviesa el Medio Oriente, el precio del barril del petróleo Brent se ha disparado alcanzando los 100 dólares, el valor más alto desde la guerra de Ucrania.

El crudo Brent, un tipo de petróleo más ligero que se extrae del Mar del Norte en partes de Europa y del Oriente Medio, se utiliza como la referencia de precios para el resto del mundo.

El valor de este petróleo subió un 24% y alcanzó los $116,71 dólares por barril, sin embargo, tras la noticia de la reunión del G7, descendió hasta alcanzar un alza del 19%, quedando en un total de US$ 110,85. 

Por otro lado, el West Texas Intermediate (WTI), que es un tipo de petróleo similar al Brent pero producido en Estados Unidos, presentó un aumento de 19% llegando a los US$ 108.

Para abordar la situación, autoridades del foro internacional G7, que discute las crisis económicas globales, están debatiendo la posibilidad de liberar las reservas de petróleo, coordinados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en una reunión de emergencia.

¿Qué pasará con Chile?

En el marco de esta situación, el pasado miércoles 4 de marzo la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció una variación en los precios de los combustibles entre el 5 y el 25 de marzo.

Esta variación contempla un alza de $18,8 por litro en la gasolina de 93 y de $20,9 para la de 97 octanos. Este anuncio no contempla el aumento del barril, por lo que las variaciones podrían crecer en el futuro.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz reaccionó a nuevo romance de Jorge Valdivia: Desclasificó importante dato familiar

La opinóloga habló de la relación del exfutbolista con una periodista y empresaria y valoró el vínculo que ha desarrollado con sus hijos durante los meses de romance.

09/03/2026

VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

Este lunes, Karina Delfino dio a conocer la existencia de un video del vehículo que trasladaba el cuerpo depositado en el frontis de su domicilio. Posterior a eso, el video fue revelado.

09/03/2026

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.

09/03/2026

“Salió de su casa y no llegó en 3 días”: Revelan detalles de nueva crisis de Pinilla y Gissella Gallardo

Según dieron a conocer en Primer Plano, la pareja estaría pasando por un complejo momento, en medio de un difícil presente económico del exfutbolista, sumado a su diagnóstico de cáncer a la piel.

09/03/2026