Precio del petróleo se dispara: Supera los 100 dólares por barril tras guerra en el Medio Oriente - Chilevisión

El valor del crudo ha superado la barrera de los US$100, la cifra más alta desde la guerra en Ucrania, lo que ha llevado a que el G7 tome medidas para abordar la situación. ¿Cómo afectará esto a Chile?

Tras los conflictos en el estrecho de Ormuz, producto de la guerra que atraviesa el Medio Oriente, el precio del barril del petróleo Brent se ha disparado alcanzando los 100 dólares, el valor más alto desde la guerra de Ucrania.

El crudo Brent, un tipo de petróleo más ligero que se extrae del Mar del Norte en partes de Europa y del Oriente Medio, se utiliza como la referencia de precios para el resto del mundo.

El valor de este petróleo subió un 24% y alcanzó los $116,71 dólares por barril, sin embargo, tras la noticia de la reunión del G7, descendió hasta alcanzar un alza del 19%, quedando en un total de US$ 110,85.

Por otro lado, el West Texas Intermediate (WTI), que es un tipo de petróleo similar al Brent pero producido en Estados Unidos, presentó un aumento de 19% llegando a los US$ 108.

Para abordar la situación, autoridades del foro internacional G7, que discute las crisis económicas globales, están debatiendo la posibilidad de liberar las reservas de petróleo, coordinados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en una reunión de emergencia.

¿Qué pasará con Chile?

En el marco de esta situación, el pasado miércoles 4 de marzo la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció una variación en los precios de los combustibles entre el 5 y el 25 de marzo.

Esta variación contempla un alza de $18,8 por litro en la gasolina de 93 y de $20,9 para la de 97 octanos. Este anuncio no contempla el aumento del barril, por lo que las variaciones podrían crecer en el futuro.