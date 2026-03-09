 Diputado llega con retroexcavadora a paso fronterizo con Bolivia para cerrarlo: “Aunque les moleste” - Chilevisión
09/03/2026 13:28

Diputado llega con retroexcavadora a paso fronterizo con Bolivia para cerrarlo: “Aunque les moleste”

Sebastián Videla compartió un video en el que hace un llamado a las autoridades desde el lugar. "Aunque a algunos no quieran, esto es lo que hay que hacer", comentó.

Publicado por CHV Noticias

El diputado de la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, anunció en redes sociales su intención de cerrar un paso fronterizo en el norte de Chile por sus propios medios.

Según comenta, no es primera vez que lleva maquinaria pesada con el objetivo mencionado. Sin embargo, ahora hace un llamado a las autoridades para crear una política pública a partir de su acción.

"Estamos con la retroexcavadora, cerrando más pasos no habilitados. Acá se va hacia Bolivia", comenzó explicando en un video grabado desde la comuna de Ollagüe.

De este modo, se dirigió a la máxima autoridad del país vecino: "Ese es el llamado al presidente de Bolivia que en unos días más va a estar en Chile. Entender que esta tiene que ser la política, poder hacer operativos internacionales".

Asimismo, mencionó en una publicación de Instagram que estarían "enfrentando a las bandas de 'chuteros' y cerrando pasos no habilitados utilizados para el traslado de vehículos robados".

"Seguiremos haciendo esta política, aunque a algunos les moleste y no quieran, esto es lo que hay que hacer", aseveró. 

