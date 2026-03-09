 Inminente extradición de Galvarino Apablaza: ¿Cuándo llegaría a Chile? - Chilevisión
Inminente extradición de Galvarino Apablaza: ¿Cuándo llegaría a Chile?
09/03/2026 14:17

Inminente extradición de Galvarino Apablaza: ¿Cuándo llegaría a Chile?

Las autoridades han confirmado que está todo listo para recibir al exFPMR en nuestro país, para que pueda ser juzgado como presunto autor intelectual del homicidio de Jaime Guzmán.

Publicado por Lisette Pérez

Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y presunto autor intelectual del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán en 1991, será extraditado desde Argentina.

El exfrentista recibió asilo político en el país trasandino durante el gobierno de Cristina Fernández, sin embargo, su sucesor, Mauricio Macri, le revocó este estatus.

Por años el proceso de extradición estuvo suspendido, hasta el pasado 16 de febrero, donde un tribunal argentino retiró la calidad de refugiado a Galvarino.

Galvarino Apablaza ya puede ser extraditado a Chile

A parir de este lunes se revocó oficialmente la condición de refugiado político que Apablaza mantenía en el país vecino, por lo que su traslado a territorio nacional debería ser dentro de los próximos días.

Es por o anterior que se espera que su extradición se produzca esta semana, entre este lunes 9 o martes 10, ya que inicialmente trascendió que su llegada sería durante esta jornada.

Ante esta situación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en conversación con Tele13 Radio aseguró que es "inminente" la extradición desde Argentina.

Asimismo, afirmó que "el gobierno tiene todo ardenado para este fin. Recuerden que esta es una extradición que el Estado de Chile ha mantenido".

El titular de Seguridad reveló que ya está todo coordinado para la llegada del exguerrillero a nuestro país, y que solo están a la espera de la desición del gobierno argentino.

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

09/03/2026

