Investigan homicidio tras “after” en Cerrillos: Joven fue trasladado en micro con dos heridas de bala - Chilevisión

Un hombre de 23 años fue asesinado durante la mañana de este lunes tras un altercado en la comuna de Cerrillos.

Según antecedentes preliminares, la víctima habría estado participando de una actidad en Estación Central y, posteriormente, se habría desplazado hasta la comuna cercana.

El individuo habría participado de un "after" al interior de un campamento en el que se produjeron los hechos que terminaron con su vida.

El joven recibió dos impactos de bala en su tórax, lo que le causaron heridas de gravedad y posteriormente su muerte.

Tras ser baleado el hombre fue trasladado por un grupo en un vehículo, pero el móvil fue abandonado en calle 5 de abril de Estación Central, antes de llegar a un recinto asistencial.

Posteriormente se le trasladó en un micro de la locomoción colectiva hasta la Mutual de Seguridad.

Según los antecedentes entregados por el fiscal ECOH, Francisco Lanas, la víctima era un ciudadano colombiano, de 22 años, quien “presentaba dos disparos en su abdomen, llegando fallecido al lugar”.