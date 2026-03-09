Incendio forestal consume sector de Valparaíso: Senapred emitió alerta de evacuación - Chilevisión

La emergencia está afectando al sector Miguel Ángel Alto de Valparaíso.
Durante la tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió una solicitud de evacuación para el sector Miguel Ángel Alto de Valparaíso.
El llamado se origina luego de un incendio forestal que estaría afectando a la zona.
En el lugar se encuentran trabajando cuatro unidades de bomberos y brigadas de Conaf.
¡ATENCIÓN comuna de Valparaíso! Solicitamos evacuar el sector "Miguel Ángel Alto" por incendio forestal. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) March 9, 2026
