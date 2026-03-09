Incendio forestal consume sector de Valparaíso: Senapred emitió alerta de evacuación - Chilevisión

La emergencia está afectando al sector Miguel Ángel Alto de Valparaíso.

Durante la tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió una solicitud de evacuación para el sector Miguel Ángel Alto de Valparaíso.

El llamado se origina luego de un incendio forestal que estaría afectando a la zona.

En el lugar se encuentran trabajando cuatro unidades de bomberos y brigadas de Conaf.

En desarrollo...