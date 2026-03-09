 Incendio forestal consume sector de Valparaíso: Senapred emitió alerta de evacuación - Chilevisión
Incendio forestal consume sector de Valparaíso: Senapred emitió alerta de evacuación
09/03/2026 17:18

Incendio forestal consume sector de Valparaíso: Senapred emitió alerta de evacuación

La emergencia está afectando al sector Miguel Ángel Alto de Valparaíso. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió una solicitud de evacuación para el sector Miguel Ángel Alto de Valparaíso. 

El llamado se origina luego de un incendio forestal que estaría afectando a la zona. 

En el lugar se encuentran trabajando cuatro unidades de bomberos y brigadas de Conaf. 

En desarrollo...

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

