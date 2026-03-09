 Oscar 2026: Dónde ver los 10 filmes nominados a mejor película en cines y streaming en Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue intencional: Revelan nuevos antecedentes del cadáver dejado frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal Segundos de terror: Revelan nuevos registros de balacera que dejó tres muertos en ex Espacio Broadway Alerta por accidentes nocturnos en scooters eléctricos: Jóvenes los usarían bajo la influencia del alcohol Perteneció a ex primera dama: Revelan el lugar donde José Antonio Kast y su esposa vivirán en La Moneda Cuatro personas mueren ahogadas en Algarrobo: Un menor permanece desaparecido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/03/2026 19:14

Oscar 2026: Dónde ver los 10 filmes nominados a mejor película en cines y streaming en Chile

A pocos días de que empiece la 98ª edición de los premios Oscar, siguen disponibles las 10 películas nominadas. Revisa las que aún están en cartelera y dónde verlas en nuestro país.

Publicado por Lisette Pérez

El próximo 15 de marzo se llevará a cabo la 98ª edición de los premios Oscar en el Teatro Dobly de Los Ángeles, y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya reveló la lista de los nominados.

En total son 10 los filmes que están nominados a mejor película. Muchos de ellos se encuentran aún en cartelera, mientras que otros ya se pueden ver por plataformas de streaming en nuestro país.

¿Dónde ver las películas nominadas?

A continuación, revisa el listado completo de películas nominadas y dónde verlas:

  • Marty Supreme: Cinépolis, Cine El Biógrafo.
  • Sinners: Disponible en HBO Max, Amazon Prime Video y Apple TV.
  • F1 la película: Amazon Prime Video y Apple TV.
  • Frankestein: Cine Arte Normandie y Netflix.
  • Hamnet: Cine El Biógrafo y Cineplanet.
  • Una batalla tras otra: Cinépolis, HBO Max.
  • Valor sentimental: Apple TV.
  • El agente secreto: Cinépolis y Cineplanet.
  • Bugonia: Cinépolis, Amazon Prime Video y Apple TV.
  • Sueños de Trenes: Netflix.

Dónde ver en vivo los premios Oscar 

El próximo 15 de marzo se llevará a cabo la 98ª edición de los premios Oscar en el Teatro Dobly de Los Ángeles, y serán transmitidos por la plataforma digital Max y el canal de televisión TNT.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz reaccionó a nuevo romance de Jorge Valdivia: Desclasificó importante dato familiar

La opinóloga habló de la relación del exfutbolista con una periodista y empresaria y valoró el vínculo que ha desarrollado con sus hijos durante los meses de romance.

09/03/2026

VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

Este lunes, Karina Delfino dio a conocer la existencia de un video del vehículo que trasladaba el cuerpo depositado en el frontis de su domicilio. Posterior a eso, el video fue revelado.

09/03/2026

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.

09/03/2026

“Salió de su casa y no llegó en 3 días”: Revelan detalles de nueva crisis de Pinilla y Gissella Gallardo

Según dieron a conocer en Primer Plano, la pareja estaría pasando por un complejo momento, en medio de un difícil presente económico del exfutbolista, sumado a su diagnóstico de cáncer a la piel.

09/03/2026