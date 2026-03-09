Oscar 2026: Dónde ver los 10 filmes nominados a mejor película en cines y streaming en Chile - Chilevisión

A pocos días de que empiece la 98ª edición de los premios Oscar, siguen disponibles las 10 películas nominadas. Revisa las que aún están en cartelera y dónde verlas en nuestro país.

El próximo 15 de marzo se llevará a cabo la 98ª edición de los premios Oscar en el Teatro Dobly de Los Ángeles, y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya reveló la lista de los nominados.

En total son 10 los filmes que están nominados a mejor película. Muchos de ellos se encuentran aún en cartelera, mientras que otros ya se pueden ver por plataformas de streaming en nuestro país.

¿Dónde ver las películas nominadas?

A continuación, revisa el listado completo de películas nominadas y dónde verlas:

Marty Supreme: Cinépolis, Cine El Biógrafo.

Sinners: Disponible en HBO Max, Amazon Prime Video y Apple TV.

F1 la película: Amazon Prime Video y Apple TV.

Frankestein: Cine Arte Normandie y Netflix.

Hamnet: Cine El Biógrafo y Cineplanet.

Una batalla tras otra: Cinépolis, HBO Max.

Valor sentimental: Apple TV.

El agente secreto: Cinépolis y Cineplanet.

Bugonia: Cinépolis, Amazon Prime Video y Apple TV.

Sueños de Trenes: Netflix.

Dónde ver en vivo los premios Oscar

serán transmitidos por la plataforma digital Max y el canal de televisión TNT.