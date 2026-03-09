AHORA | Tres personas mueren ahogadas en Algarrobo: Intentaban rescatar a menor arrastrado por el agua - Chilevisión

El menor permanecería desaparecido.

Durante la tarde de este lunes se reportó la muerte de tres personas en el sector de San Alfonso del Mar, en la comuna de Algarrobo.

De acuerdo a información preliminar, se trataría de una tragedia familiar, puesto que las víctimas se habrían lanzado al agua para rescatar a un menor de edad que fue arrastrado mientras caminaba en un lugar no habilitado para el baño.



El menor permanecería desaparecido, mientras personal de la Armada realiza una búsqueda aérea.

Tragedia familiar en Algarrobo: Tres personas mueren ahogadas

Según el testimonio del capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez, luego de que el menor fuera arrastrado por el agua, cinco adultos se lanzaron al mar para rescatarlo.

En desarrollo...