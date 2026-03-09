“Salió de su casa y no llegó en 3 días”: El nuevo episodio en la crisis de Pinilla y Gissella Gallardo - Chilevisión

Según dieron a conocer en Primer Plano, la pareja estaría pasando por un complejo momento, en medio de un difícil presente económico del exfutbolista, sumado a su diagnóstico de cáncer a la piel.

La relación de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo volvió a ser blanco de rumores de quiebre, luego de que en Primer Plano revelaran pistas sobre un posible distanciamiento.

En el estelar de Chilevisiónr repasaron el complejo momento que vive el exseleccionado de La Roja, en medio del remate de algunos bienes producto de una deuda de más de $1.600 millones y el cáncer a la piel que lo afecta.

En ese contexto, en el panel Primer Plano dieron a conocer una posible crisis matirmonial entre el exdeportista y la a raíz de tensiones y un desgaste en la relación.

“Efectivamente, nuevamente hay un desgaste en la relación que tiene que ver no solo con lo económico, sino que también con el tema de los carretes, de los excesos, de la presión también de un remate a portas”, reveló Cecilia Gutiérrez.

El posbile distancimiento de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo

Otro aspecto que resaltaron sobre la relación de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo es que ninguno está usando su anillo de matrimonio y no se siguen en redes sociales.

“Yo escuché una declaración de la Gissella que me llamó la atención: que ellos estaban hace mucho tiempo juntos, pero que ella no se ponía argolla, que tampoco se seguían en redes sociales. O sea, si uno vuelve en un matrimonio que lleva tantos años, ¿cómo no vas a poder seguir a tu marido en redes sociales?”, cuestionó Francisca Merino.

Por otra parte, Fran García-Huidorbro dio cuenta de una información que apuntaría a que el exfutbolista habría retomado antiguas costumbres.

“A mí me llegó el comentario de que no hace mucho tiempo, después del verano, Mauricio Pinilla salió de su casa un día y no llegó en tres o cuatro días”, expuso.