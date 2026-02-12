“Saldremos de esta”: Mauricio Pinilla rompió el silencio y se refirió al cáncer de piel que padece - Chilevisión

El exfutbolista agradeció las muestras de cariño del público.

Este jueves, Mauricio Pinilla utilizó sus redes sociales y se refirió a las muestras de apoyo que recibió tras haber confirmado que padece de cáncer a la piel.

El exfutbolista explicó que estuvo cuatro días internado porque "me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel".

¿Qué dijo Mauricio Pinilla?

En ese contexto, aclaró que se trata de un cáncer que se detectó a tiempo y está en la primera etapa, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento y "se debería resolver en un corto plazo".

La noticia impactó a los internautas y Pinilla se había ausentado de redes sociales durante este miércoles, pero hoy dedicó un mensaje en redes sociales: "Muchas gracias por los miles de mensajes recibidos con tanto cariño".

Finalmente, Pinilla concluyó: "No he podido responder a todos porque son muchísimos. Los quiero mucho y saldremos de esta con mucho amor, como el que ustedes me entregan".

Revisa la publicación de Instagram: