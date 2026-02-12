 Inicia el pago con tarjetas bancarias en transporte público: Todo lo que debes saber del nuevo sistema - Chilevisión
12/02/2026 14:36

Este viernes inicia el pago con tarjetas bancarias en transporte público: Todo lo que debes saber

Esta semana se habilitará el nuevo método de pago que anunció el Ministerio de Transporte. Qué tarjetas se podrán utilizar, cómo se cursará el pago y dónde estará disponible. Revisa acá toda la información.

Publicado por Catalina Vargas

Esta semana empieza a funcionar Pago Ágil, un nuevo método de pago en el transporte público que busca beneficiar a miles de personas que viajan por Santiago

La iniciativa fue anunciado hace tan solo dos semanas por el Ministerio de Transporte y diversificará la forma de pagar tu pasaje en el transporte de la capital.

¿En qué sistemas de transporte se podrá utilizar?, ¿aplicará para tarifas de adulto mayor?, ¿se podrá optar al Monto Máximo Mensual? Conoce todas las respuestas a continuación.

¿Cuándo comienza el nuevo sistema de pago? 

El nuevo sistema de pago comenzará este viernes 13 de febrero.

¿En qué sistemas de transporte se podrá utilizar?

Podrás utilizar el nuevo método de pago en Metro de Santiago y en el Tren Nos-Estación Central de EFE.

¿Se podrá utilizar en los buses de Red Movilidad?

No, por el momento no se podrá utilizar en los buses de Red Movilidad. Solo en Metro y Tren Nos.

¿Cómo pagar con tarjetas bancarias en Metro y Tren-Nos?

Debes acercar tu tarjeta sin contacto a los validadores habilitados para el pago con débito y crédito, y se validará la transacción de inmediato.

¿Con qué tipo de tarjetas se podrá pagar el pasaje?

Se podrá pagar con tarjetas sin contacto de débito, crédito y prepago VISA o Mastercard.

¿Se podrá pagar sin contacto con billeteras digitales?

, se podrá pagar con billeteras digitales mientras las tarjetas estén añadidas en Apple Pay o Google Pay, en tu celular o reloj inteligente

¿Existe algún cobro adicional con este método de pago?

No existe ningún cargo adicional al pagar con tarjeta bancaria. Las tarifas son las mismas de la tarjeta Bip!

¿El método de pago aplica para tarifas de estudiante?

No. No aplica descuento de estudiantede momento. Por lo que deben seguir utilizando su tarjeta TNE.

¿Aplica para tarifas de adulto mayor?

No. No aplica descuento de adulto mayor de momento. Por lo que deben seguir utilizando su tarjeta BIP! preferencial de adulto mayor.

¿Se puede optar al Monto Máximo Mensual?

No. El beneficio del Monto Máximo Mensual está disponible solo a través del pago con QR con la app oficial del sistema RED.

¿En qué momento se realiza el cobro?

Se realizará un solo cobro de todos los viajes al final del día, lo que aparecerá en tu cartola bancaria.

En tarjetas Mastercard podría haber un cobro temporal en tu cuenta de 700 pesos al momento de pagar, que se anulará después.

¿Dónde revisar los viajes realizados con mi tarjeta?

Podrás consultar el detalle de todos tus viajes en los últimos 90 días en el sitio web de Pago Ágil.

