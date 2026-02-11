No va: Gobernación RM anuncia suspensión de fiesta “Santiago Te Amo” - Chilevisión

La celebración, fijada originalmente para el 14 de febrero -Día de San Valentín- en el eje central de la Alameda, no se llevará a cabo.

Este martes, la Gobernación de la Región Metropolitana informó la suspensión de "Santiago Te Amo", evento cultural que estaba programado para este fin de semana.

La celebración, fijada originalmente para el 14 de febrero -Día de San Valentín- en el eje central de la Alameda, no se llevará a cabo.

A través de un comunicado, desde el GORE detallaron que la determinación es por "razones ajenas a la voluntad de esta institución".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Pese a ello, las autoridades agradecieron la "disposición y compromiso" de artistas, gestores y productoras que participaron en su desarrollo, así como el respaldo mayoritario del Consejo Regional Metropolitana (CORE).

Lo anterior sería un "reflejo de un compromiso transversal con la cultura y el patrimonio de la región".

"Como Gobierno Regional, reiteramos nuestro compromiso con la promoción cultural y con el fortalecimiento de los espacios públicos como lugares de encuentro y celebración", cerraron.