No va: Gobernación RM anuncia suspensión de fiesta “Santiago Te Amo” - Chilevisión

11/02/2026 15:53

La celebración, fijada originalmente para el 14 de febrero -Día de San Valentín- en el eje central de la Alameda, no se llevará a cabo.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, la Gobernación de la Región Metropolitana informó la suspensión de "Santiago Te Amo", evento cultural que estaba programado para este fin de semana.

A través de un comunicado, desde el GORE detallaron que la determinación es por "razones ajenas a la voluntad de esta institución".

Pese a ello, las autoridades agradecieron la "disposición y compromiso" de artistas, gestores y productoras que participaron en su desarrollo, así como el respaldo mayoritario del Consejo Regional Metropolitana (CORE).

Lo anterior sería un "reflejo de un compromiso transversal con la cultura y el patrimonio de la región".

"Como Gobierno Regional, reiteramos nuestro compromiso con la promoción cultural y con el fortalecimiento de los espacios públicos como lugares de encuentro y celebración", cerraron.

