Duro golpe al bolsillo: Bencinas tendrán incremento de hasta 18,2 pesos por litro según ENAP - Chilevisión

11/02/2026 17:50

Duro golpe al bolsillo: Bencinas tendrán incremento de hasta 18,2 pesos por litro según ENAP

La gasolina de 93 octanos y la de 97 octanos sufrirán un importante incremento, coincidencio con el recambio de veraneantes a pocas semanas del término de la temporada estival.

Publicado por CHV Noticias

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció este miércoles los precios los combustibles que comenzarán a regir a contar de este jueves y que se mantendrán vigentes por las próximas tres semanas.

Tanto la gasolina de 93 octanos como la de 97 octanos sufrirán un importante incremento, coincidiendo justo en el recambio de veraneantes, a pocas semanas del término de la temporada estival.

Cambios en los combustibles desde el 12 de febrero:

      • Gasolina de 93 octanos subre 13,4 pesos por litro
      • Gasolina de 97 octanos sube 18,2 pesos por litro
      • Kerosene sube $67,1 pesos por litro
      • Diésel baja 12,3 pesos por litro
      • GLP de uso vehicular baja 21,8 pesos por litro

¿Cómo conocer el precio de cada bencinera? 

Puedes comparar precios en el mapa de Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE). En el sitio debes acercar el mapa hasta el sector o comuna que te interese y seleccionar la estación de servicio que quieras revisar.

De esta forma podrás conocer el precio de cada tipo de combustible, junto con información adicional como horarios de atención, medios de pago y servicios disponibles. También puedes ingresar al buscador haciendo click en la imagen a continuación:

