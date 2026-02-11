Duro golpe al bolsillo: Bencinas tendrán incremento de hasta 18,2 pesos por litro según ENAP - Chilevisión

La gasolina de 93 octanos y la de 97 octanos sufrirán un importante incremento, coincidencio con el recambio de veraneantes a pocas semanas del término de la temporada estival.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció este miércoles los precios los combustibles que comenzarán a regir a contar de este jueves y que se mantendrán vigentes por las próximas tres semanas.
Puedes comparar precios en el mapa de Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE). En el sitio debes acercar el mapa hasta el sector o comuna que te interese y seleccionar la estación de servicio que quieras revisar.
De esta forma podrás conocer el precio de cada tipo de combustible, junto con información adicional como horarios de atención, medios de pago y servicios disponibles. También puedes ingresar al buscador haciendo click en la imagen a continuación: