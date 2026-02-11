Lo que se sabe del paradero de Américo tras rumor de quiebre con Yamila Reyna: “Ayer fue visto con...” - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez entregó más detalles sobre la supuesta pelea en una bencinera que habría dado origen ruptura entre la actriz y el cantante.

Cecilia Gutiérrez entregó nuevos antecedentes sobre Américo, luego de que diera a conocer el presunto quiebre amoroso del cantante con Yamila Reyna la noche del martes, luego de más de un año juntos.

Luego de que se conociera la noticia, la actriz argentina reapareció en redes sociales para informar de la cancelación de tres shows de stand-up comedy que tenía programados para los próximos días.

Sin embargo, poco se ha sabido de Américo hasta ahora. El artista no se ha pronunciado sobre el tema de manera oficial, pero la propia panelista de Primer Plano dio detalles del paradero del intérprete tras el comentado quiebre.

“Américo por su parte, ayer fue visto con sus hijos y su señora en un café cerca de su casa en el sector de Alto Macul”, reveló.

“Ellos tienen compromisos laborales juntos para más adelante, yo no sé qué irá a pasar con eso”, agregó.

El presunto quiebre de Yamila Reyna y Américo

Según la panelista de Primer Plano, la pareja protagonizó una fuerte pelea durante la madrugada en una bencinera, tras participar en el Festival Oro Verde en Empedrados.

Gutiérrez detalló en un video en su cuenta de Instagram que la actriz y el cantante tuvieron un tenso intercambio en el que ella gritó por su celular "y efectivamente, Américo le rompió el celular".

"Ahí me dicen que Américo como que forcejea y le pega un codazo o empuja a Yamila, según el relato de los testigos, y esta tercera persona obviamente interfiere", agregó.