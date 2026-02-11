 Lo que se sabe del paradero de Américo tras rumor de quiebre con Yamila Reyna: “Ayer fue visto con...” - Chilevisión
Minuto a minuto
Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast Senapred emite Alerta Roja por incendio forestal en Puchuncaví: Video muestra gran columna de humo VIDEO | Detienen a 3 miembros de la banda que robó con overoles y metralleta una tienda de celulares Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza” No va: Gobernación RM anuncia suspensión de fiesta “Santiago Te Amo”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 17:01

Lo que se sabe del paradero de Américo tras rumor de quiebre con Yamila Reyna: “Ayer fue visto con...”

Cecilia Gutiérrez entregó más detalles sobre la supuesta pelea en una bencinera que habría dado origen ruptura entre la actriz y el cantante.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Cecilia Gutiérrez entregó nuevos antecedentes sobre Américo, luego de que diera a conocer el presunto quiebre amoroso del cantante con Yamila Reyna la noche del martes, luego de más de un año juntos. 

Luego de que se conociera la noticia, la actriz argentina reapareció en redes sociales para informar de la cancelación de tres shows de stand-up comedy que tenía programados para los próximos días. 

Sin embargo, poco se ha sabido de Américo hasta ahora. El artista no se ha pronunciado sobre el tema de manera oficial, pero la propia panelista de Primer Plano dio detalles del paradero del intérprete tras el comentado quiebre

Américo por su parte, ayer fue visto con sus hijos y su señora en un café cerca de su casa en el sector de Alto Macul, reveló.

Ellos tienen compromisos laborales juntos para más adelante, yo no sé qué irá a pasar con eso”, agregó. 

El presunto quiebre de Yamila Reyna y Américo

Según la panelista de Primer Plano, la pareja protagonizó una fuerte pelea durante la madrugada en una bencinera, tras participar en el Festival Oro Verde en Empedrados.

Gutiérrez detalló en un video en su cuenta de Instagram que la actriz y el cantante tuvieron un tenso intercambio en el que ella gritó por su celular "y efectivamente, Américo le rompió el celular".

"Ahí me dicen que Américo como que forcejea y le pega un codazo o empuja a Yamila, según el relato de los testigos, y esta tercera persona obviamente interfiere", agregó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026