“Sal de ahí”: El mensaje que más se repite a Yamila Reyna tras presunto quiebre con Américo - Chilevisión

Tras los rumores de una ruptura entre la pareja, los usuarios de Instagram le dejaron consejos y mensajes de apoyo a la actriz argentina.

Seguidores de Yamila Reyna la llenaron de comentarios en su cuenta de Instagram, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez reportó el presunto quiebre amoroso con Américo.

Según contó la panelista de Primer Plano, la supuesta ruptura se había originado tras presuntas discusiones durante el fin de semana pasado. Ambos se encontraban en la región del Maule, donde participaron del Festival Oro Verde en Emprendados.

Es en ese contexto que fans de la argentina le escribieron diversos mensajes de apoyo en su cuenta de la mencionada red social y uno se repite sobre los demás: "Sal de ahí, Yamila".

Junto a esa frase, otras cuentas le han dejado palabras como "arranca", "presta atención a las red flags", "que bueno que saliste de ahí" y "no aguantes tonteras".

Sin embargo, hubo mensajes más largos, como el de la internauta que escribió "qué fome que hayan terminado con Américo, hacían hermosa pareja. Lo siento mucho, por algo pasan las cosas".

Además, una persona contó un suceso que habría vivido como testigo en una estación de servicentro: "A las ocho de la mañana hace meses. Él con un café en la mano y tú muy molesta, seguro venían de algún show. Ser mamá en una relación agota".

Durante esta jornada, ni Yamila Reyna ni Américo se han pronunciado al respecto, sin embargo, la actriz ha realizado acciones que han llamado la atención.

Primero, compartió un video en el que aparece sin su anillo de compromiso. Luego reposteó un video de un orador que entrega un mensaje sobre amor.

Además, dejó de seguir a Américo, mientras que él sí lo hace.