Forcejeo, un celular destruido y Carabineros: Revelan impactantes detalles del quiebre entre Yamila Reyna y Américo - Chilevisión

Testigos del hecho no solo aportaron nuevos datos sobre la pelea que ocurrió tras el festival en una hostería, sino que también relataron la discusión que hubo en una bencinera.

Este miércoles, Cecilia Gutiérrez expuso nuevos detalles de la pelea que generó el quiebre sentimental entre Yamila Reyna y Americo tras el Festival Oro Verde en Empedrados.

Además, Julio César Rodríguez y Eduardo Iglesias también aportaron impactantes antecedentes que reconstruyen lo que ocurrió esa noche, donde habrían existido agresiones.

"Américo le rompió el celular"

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez relató que la discusión que la pareja mantuvo en la bencinera, habría ocurrido a eso de las 05:30 horas, cuando retornaban desde el festival.

"Américo venía en su camioneta con Yamila y con una tercera persona, un hombre. Se baja Américo al baño acompañado por este hombre que no sé si es el chofer; otras personas me dicen que es el hermano", explicó Cecilia.

En esa misma línea, agregó: "Regresa y ahí se produce un intercambio con Yamila, una pelea donde se escucha el grito de ella diciendo: 'Mi celular' y efectivamente Américo le rompió el celular".

"Ahí me dicen que Américo como que forcejea y le pega un codazo o empuja a Yamila, según el relato de los testigos, y esta tercera persona obviamente interfiere", agregó la periodista.

Luego, el cantante habría discutido con esta tercera persona y lo habría abandonado en la bencinera: "Le pasa su mochila, lo deja tirado en la bomba y se va solo con Yamila", detalló Cecilia, quien conversó con cercanos a Yamila: 'Me dicen que obviamente está muy mal".

Carabineros habría intervenido en la primera pelea

Además, en Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez reveló: "Al hostal llega Carabineros, habría hablado con ellos porque hubo daños a la propiedad, entonces no es solo una pelea que quedó ahí".

Por su parte, Eduardo de la Iglesia también entregó impactantes detalles: "Se habla de una discusión en noviembre del año pasado por motivo de celos, parece que Américo sería celoso (...) no habría pasado a mayores el actuar de Carabineros, pero lo que sucedió en la hostería no fue menor".

Además, fuentes que estuvieron en el festival aseguraron que Américo "no llega en buenas condiciones", sin especificar de qué se trata, pero esta situación habría generado la molestia de Reyna.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez explicó que la pareja mantiene compromisos laborales para las próximas semanas y aún no se define qué pasara con ello, sumado a que había un viaje planificado en conjunto.

Revisa las publicaciones de Instagram: