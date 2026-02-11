 Fonasa paga $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Estas son las razones para recibir la devolución - Chilevisión
11/02/2026 15:15

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

El Fondo Nacional de Salud está en proceso de devolver a sus afiliados, ya sea cotizantes o empleadores, el dinero que pagaron en exceso entre abril de 2020 y marzo de 2025.

Publicado por Catalina Vargas

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se encuentra en proceso de devolver las cotizaciones pagadas en exceso. Con esre mecanismo se busca restituir los recursos entregados por los afiliados entre abril de 2020 y marzo de 2025 que superaron lo debido.

La institución dispuso un total de $6.495.286.708 para 75.283 personas, entre ellas cotizantes y empleadores.

¿Cuáles son las razones por las que puedes recibir la devolución?

Existen dos motivos por los que podrías ser uno de los beneficiados de la devolución de Fonasa, si aceptas la propuesta de pago de Fonasa. Las razones son las siguientes:

  • Doble Pago Idéntico:

Eres empleador y cometiste un error pagando dos veces la cotización de salud de un trabajador en un mismo mes. En ese caso, el dinero será devuelto a ti.

  • Pago Mayor al Tope Imponible Legal:

Eres cotizante y cuentas con múltiples fuentes de ingresos, por lo que la suma de tus cotizaciones supera el monto máximo legal, que corresponde a 87,8 UF mensuales. El dinero será devuelto a ti.

¿Cómo revisar con tu RUT si puedes recibir la devolución de Fonasa?

Para revisar con tu RUT si puedes ser beneficiado y cuánto dinero te correspondería, visita el sitio web de Fonasa acá

Si deseas consultar por una persona natural, puedes ingresar con tu clave única. 

¿Cuál es la fecha de pago?

Los pagos de la devolución de excedentes de Fonasa son semanales hasta el 20 de marzo. Los plazos para aceptar el monto propuesto por Fonasa son los siguientes:

  • Desde el 9 hasta el 22 de febrero: La fecha de pago es el 27 de febrero
  • Desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo: La fecha de pago es el 6 de marzo
  • Desde el 2 hasta el 8 de marzo: La fecha de pago es el 13 de marzo
  • Desde el 9 hasta el 15 de marzo: La fecha de pago es el 20 de marzo
