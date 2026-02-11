VIDEO | Detienen a 3 miembros de la banda que robó con overoles y metralleta una tienda de celulares - Chilevisión

Este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) anunció la detención de tres sujetos que eran parte de la banda que robó a una tienda de telefonía el pasado 2 de febrero. Según informaron, se encuentran en prisión preventina.

Eran seis asaltantes que vestían overoles blancos y portaban una metralleta. Tras intimidar a los trabajadores y a los clientes, se llevaron artículos electrónicos avaluados en aproximadamente 50 millones de pesos.

El fiscal Jefe de Flagrancia de la Fiscalía Sur, Juan Cheuquiante, anunció que "se logró rápidamente no solo identificar a parte importante de los miembros de esta banda, sino que materializar sus detenciones".

"Uno de ellos en la Región Metropolitana, y dos en la quinta región que, luego de cometer el delito, huyeron y se ocultaron ahí", contó en una conferencia de prensa.

Además, reveló que "se ingresó a nueve domicilios de interés, vinculados a estos sujetos, y se detuvo a otras dos personas por la ley de control de armas. Junto a esto, se encontraron una pistola y diversas municiones".

Por su lado, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, también destacó algunos logros cumplidos con el procedimiento: "Recuperamos un auto robado y establecimos conexiones con otras bandas".