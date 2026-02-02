Delincuentes con metralleta irrumpieron en tienda de telefonía en San Miguel - Chilevisión

De forma preliminar, se informó que serían cerca de siete sujetos armados los que irrumpieron en un local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

Durante la mañana de este lunes, un grupo de delincuentes armados con metralletas cometieron un robo en una sucursal de telefonía en la comuna de San Miguel.

El hecho ocurrió en una tienda de la compañía WOM, ubicada en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

Según información preliminar, serían cerca de siete antisociales vestidos con overoles blancos los que llegaron en dos autos e ingresaron armados al local, amedrentando al personal y clientes que estaban presentes.

Delincuentes podrían haber tenido dato

Datos recogidos en el lugar de los hechos indican que los delincuentes podrían haber planeado con anterioridad el asalto, puesto que coincidió con una reunión mensual de ejecutivos.

Relatos de testigos indican que dos de los sujetos subieron hasta el segundo piso, donde se desarrollaba el encuentro y estaba el botín que se llevaron, hasta de un monto desconocido.

“Entraron tipos con overoles, pegando y con violencia”, relató uno de los testigos del asalto en conversación con Contigo en la Mañana.

De acuerdo al relato, los delincuentes esutvieron cerca de 10 minutos en la tienda y se llevaron “todos los teléfonos celulares” de la sucursal.

A través de un comunicado, WOM lamentó lo ocurrido y señalaron que “activamos de forma inmediata los protocolos necesarios para brindar apoyo, acompañamiento y soporte a nuestros colaboradores de la tienda afectada”.

También manifestaron su total rechazo a ”cualquier acto de violencia o vandalismo que ponga en riesgo la seguridad de nuestros equipos y clientes”.