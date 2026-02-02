 Delincuentes con metralleta irrumpieron en tienda de telefonía en San Miguel - Chilevisión
Minuto a minuto
El importante cambio que le espera al Paseo Bandera: Estará listo este 2026 Más de 100 temblores: Senapred detecta enjambre sísmico en Volcán Tupungatito Contraloría detecta licencias de funcionarios por 8 años y espera de hasta 18 horas por atención en el Hospital San José Anuncian cierre de conocida empresa chilena de lácteos tras 56 años: 130 trabajadores quedan sin empleo Acusan “cuestionable” comportamiento de turistas en Chile: Se hicieron virales por no respetar normas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/02/2026 11:59

Delincuentes con metralleta irrumpieron en tienda de telefonía en San Miguel

De forma preliminar, se informó que serían cerca de siete sujetos armados los que irrumpieron en un local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante la mañana de este lunes, un grupo de delincuentes armados con metralletas cometieron un robo en una sucursal de telefonía en la comuna de San Miguel.

El hecho ocurrió en una tienda de la compañía WOM, ubicada en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

Según información preliminar, serían cerca de siete antisociales vestidos con overoles blancos los que llegaron en dos autos e ingresaron armados al local, amedrentando al personal y clientes que estaban presentes. 

Delincuentes podrían haber tenido dato

Datos recogidos en el lugar de los hechos indican que los delincuentes podrían haber planeado con anterioridad el asalto, puesto que coincidió con una reunión mensual de ejecutivos.

Relatos de testigos indican que dos de los sujetos subieron hasta el segundo piso, donde se desarrollaba el encuentro y estaba el botín que se llevaron, hasta de un monto desconocido.

“Entraron tipos con overoles, pegando y con violencia”, relató uno de los testigos del asalto en conversación con Contigo en la Mañana.  

De acuerdo al relato, los delincuentes esutvieron cerca de 10 minutos en la tienda y se llevaron “todos los teléfonos celulares” de la sucursal. 

A través de un comunicado, WOM lamentó lo ocurrido y señalaron que activamos de forma inmediata los protocolos necesarios para brindar apoyo, acompañamiento y soporte a nuestros colaboradores de la tienda afectada”. 
 
También manifestaron su total rechazo a ”cualquier acto de violencia o vandalismo que ponga en riesgo la seguridad de nuestros equipos y clientes”.
Dado lo anterior, informaron que presentarán una querella en contra de quienes resulten responsables y ”pondremos a disposición de las autoridades competentes todos los antecedentes que sean necesarios”. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

Lo último

Lo más visto

¿Confirmaron romance? Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi aparecieron juntos por primera vez

La pareja debutó en la alfombra roja de los Premios Caleuche y oficializaron su relación ante las cámaras, luego de una mediática separación que protagonizó el actor con Josefina Fiebelkorn.

02/02/2026

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

La noche de este lunes el actor sufrió un violento asalto por un grupo de sujetos mientras estaba con Cecilia Cucurella. La inédita grabación muestra cómo ocurrió el ataque.

02/02/2026

Lluvias, vientos y tormentas eléctricas por dos días: Estas son las 3 regiones afectadas en Chile

El pronóstico considera precipitaciones y rachas de viento en el centro-sur del país, además de actividad eléctrica en el norte durante las próximas 48 horas.

02/02/2026

Delincuentes con metralleta irrumpieron en tienda de telefonía en San Miguel

De forma preliminar, se informó que serían cerca de siete sujetos armados los que irrumpieron en un local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

02/02/2026