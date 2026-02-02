¿Sube o baja la bencina? Revisa los precios de los combustible para la primera semana de febrero - Chilevisión

El nuevo informe de la ENAP entregó los precios actualizados para la gasolina, kerosene, diésel y gas licuado. Revisa aquí los lugares dónde los puedes encontrar más baratos.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer un informe con la variación del precio para los combustibles esta semana.
Esta modificación del precio para gasolina, kerosene, diésel y gas licuado está vigente desde el 26 de enero.
Estos valores se mantendrán por dos semanas, de acuerdo a lo que disponen las regulaciones del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).
Según los datos publicados por ENAP, la variación de los precios de los combustibles para esta semana es la siguiente:
Para comparar los valores en las bencineras, debes revisar el mapa de Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Una vez en el sitio web, tienes que acercar el mapa hasta el sector o comuna que te interese y seleccionar la estación de servicio que quieras revisar.
De esta forma podrás conocer el precio de cada tipo de combustible, junto con información adicional como horarios de atención, medios de pago y servicios disponibles. También puedes utilizar el buscador haciendo click en la imagen a continuación: