Daniel Vilches enfrenta diagnóstico de dos tumores: “Uno debe ser valiente para vivir y para morir” - Chilevisión

El actor y humorista chileno confesó en Primer Plano que se encuentra a la espera de un importante examen que definirá el diagnóstico de su salud.

El reconocido humorista y actor Daniel Vilches (93) reveló en Primer Plano el delicado y desconocido estado de salud que lo ha acompañado el último tiempo.

El consagrado humorista nacional se sinceró sobre algunos aspectos de su vida y compartió que está a la espera de importantes exámenes que definirán su diagnóstico y confirmó que tienes dos tumores.

La enfermedad de Daniel Vilches

Durante la entrevista Daniel Vilches relató que ha perdido masa muscular: "He bajado diez kilos y ahora tengo que hacerme un examen nuclear".

El año pasado el humorista sufrió la pérdida de su esposa Mercedes Pineda y piensa que éste duelo ha tenido implicancias en su salud.

"Tuve soplo al corazón, arritmia, anemia, tengo un tumor en el hígado y uno pequeño en el pulmón", detalló Vilches.

A pesar del delicado momento, se mantiene firme: "No me asusta en absoluto. Uno ha sido valiente para vivir y pienso que también, uno debe ser valiente para morir".

Vilches espera estar bien porque tiene intenciones de seguir con su carrera, pero no le preocupa pensar en la muerte. "Si no se puede no importa, esperemos la carroza", cerró.