¿Confirmaron romance? Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi aparecieron juntos por primera vez - Chilevisión

La pareja debutó en la alfombra roja de los Premios Caleuche y oficializaron su relación ante las cámaras, luego de una mediática separación que protagonizó el actor con Josefina Fiebelkorn.

Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi oficializaron su romance con su primera aparición juntos en la ceremonia de los Premios Caleuche.

La pareja hizo su debut en la alfombra roja del evento y posaron para las cámaras mostrando sus elegantes looks.

El registro fue difundido por las redes sociales de los organizadores y el video los intérpretes aparecen abrazados y sonrientes en la previa de la ceremonia.

El quiebre de Jorge Arecheta y Josefina Fiebelkorn

A medidados del 2025 surgió el rumor de un quiebre entre Jorge Arecheta y Josefina Fiebelkorn, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez destapara el supuesto fin de sus más de 10 años juntos.

A raíz de eso se especuló que uno de los motivos de la serpación era que el actor habría iniciado un supuesto romance con la también actriz, Octavia Bernasconi.

Sin embargo, Arecheta hizo una aclaración en su cuenta de Instagram en la confirmó la separación, pero negó los rumores de terceras personas involucradas.

En un comunicado que compartió en su Instagram, el intérprete confirmó que “estamos separados hace un tiempo”, pero negó los rumores de terceras personas involucradas.

“Fue una separación sana, sin terceros involucrados y muy meditada”, explicó.