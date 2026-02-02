 “Fue súper asqueroso”: Rosario Bravo contó que una plaga de ratones se tomó su casa - Chilevisión
02/02/2026 12:01

“Fue súper asqueroso”: Rosario Bravo reveló que plaga de ratones invadió su hogar

La comunicadora atrapó a 16 ratones en dos semanas. "Transmiten enfermedades. Esa era mi angustia, tengo cabros chicos, tengo perro, y andaban así como si nada", relató.

Publicado por CHV Noticias

Rosario Bravo reveló que se enfrentó a una plaga de ratones en su hogar. La situación se originó tras la tala de una palmera que funcionaba como refugio de la especie en su domicilio. 

"Pasaron los meses, nunca entraron a la casa, entonces no nos dábamos cuenta de que eran tantos, aunque igual veces encontrábamos caca al lado de la comida del perro", compartió en una entrevista a Las Últimas Noticias.

En la misma línea, agregó que "hasta que eran tantos que los veíamos en el quincho, caminando por el patio".

La influencer sinceró que "me empecé a desesperar", por lo que compró trampas pegajosas y así atrapó a 16 ratones en dos semanas: Cada día ponía ocho y todas las mañanas encontraba a tres roedores capturados. 

"Fue súper asqueroso. Además, la gente tiene un prejuicio de que aparecen porque la casa está sucia, pero yo vivo en el campo. en La Reina arriba, es su hábitat", añadió.

Para solucionar el problema, Bravo contactó a profesionales en control de plagas, quienes instalaron trampas y venenos en los recorridos habituales de los ratones. 

"Eran gigantes. Son una plaga, transmiten enfermedades. Esa era mi angustia, tengo cabros chicos, tengo perro, y los ratones andaban así como si nada", relató la comunicadora.

