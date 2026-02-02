Actualizan Alerta en el Biobío por sistema frontal: Senapred advierte por aluviones y derrumbes - Chilevisión

Sernageomin indicó que la posibilidad de aluviones y derrumbes es moderada en los sectores de Litoral, Cordillera de la Costa, Baja para el Valle Longitudinal y Moderada en Precordillera y Cordillera de la región del Biobío

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) actualizó una Alerta Temprana Preventiva Regional y un Aviso Meteorológico por distintos eventos meteorológicos en la región del Biobío.

Estas alertas estarán vigentes hasta el miércoles 4 de febrero o hasta que las condiciones lo ameriten. En el documento hicieron un especial llamado a las autoridades a resguardar la integridad de las personas afectadas por los incendios forestales.

Alerta por lluvias y vientos en la región del Biobío

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, a través de la emisión de los siguientes Avisos meteorológicos, se prevén las siguientes condiciones para los próximos días en la Región del Biobío:

Una condición de viento normal a moderado en los sectores de Precordillera y Cordillera de la Región del Biobío, hasta la noche del miércoles 04 de febrero. Una condición sinóptica de sistema frontal, asociado a precipitaciones normales a moderadas en el sector de Precordillera y Cordillera de la Región del Biobío, hasta la noche del miércoles 04 de febrero.



Además, el Sernageomin indicó que la posibilidad de aluviones y derrumbes es Moderada en los sectores de Litoral, Cordillera de la Costa, Baja para el Valle Longitudinal y Moderada en Precordillera y Cordillera de la región del Biobío.

En vista de lo anterior, y en consideración de los riesgos asociados a estos fenómenos, es que Senapred reforzará la vigilancia mediante el "monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza".

¿Cuánto podría llover en el Biobío?

Senapred solicitó "resguardo por acumulación de agua en sectores bajos" y adelantó "posibles aumentos de caudal de los cursos de agua con potencial desborde", por lo que se "deberá mantener atención estado de ríos y caminos".

En cuanto a posibles aluviones, explicaron que los suelos expuestos a incendios "presentan alteraciones significativas en sus propiedades físicas y estructurales".

"La pérdida de cobertura vegetal reduce la protección del suelo y su capacidad de infiltración de agua, lo que favorece el aumento del escurrimiento superficial y eleva el riesgo de erosión y deslizamientos durante eventos de precipitación", informaron.

Las recomendaciones de Senapred por sistema frontal