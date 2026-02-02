 Actualizan Alerta en el Biobío por sistema frontal: Senapred advierte por aluviones y derrumbes - Chilevisión
Minuto a minuto
Anuncian cierre de conocida empresa chilena de lácteos tras 56 años: 130 trabajadores quedan sin empleo Daniel Vilches revela que enfrenta delicado estado de salud: “Uno debe ser valiente para vivir y morir” Kast evita referirse a la candidatura de Bachelet a la ONU: “La emergencia está en Chile” Pdte. Boric oficializa candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Es respaldada por otros 2 países Temblor sacude a la zona central del país: Revisa magnitud y zona afectada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/02/2026 12:57

Actualizan Alerta en el Biobío por sistema frontal: Senapred advierte por aluviones y derrumbes

Sernageomin indicó que la posibilidad de aluviones y derrumbes es moderada en los sectores de Litoral, Cordillera de la Costa, Baja para el Valle Longitudinal y Moderada en Precordillera y Cordillera de la región del Biobío

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) actualizó una Alerta Temprana Preventiva Regional y un Aviso Meteorológico por distintos eventos meteorológicos en la región del Biobío.

Estas alertas estarán vigentes hasta el miércoles 4 de febrero o hasta que las condiciones lo ameriten. En el documento hicieron un especial llamado a las autoridades a resguardar la integridad de las personas afectadas por los incendios forestales.

Alerta por lluvias y vientos en la región del Biobío

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, a través de la emisión de los siguientes Avisos meteorológicos, se prevén las siguientes condiciones para los próximos días en la Región del Biobío:

    • Una condición de viento normal a moderado en los sectores de Precordillera y Cordillera de la Región del Biobío, hasta la noche del miércoles 04 de febrero.

    • Una condición sinóptica de sistema frontal, asociado a precipitaciones normales a moderadas en el sector de Precordillera y Cordillera de la Región del Biobío, hasta la noche del miércoles 04 de febrero.

Además, el Sernageomin indicó que la posibilidad de aluviones y derrumbes es Moderada en los sectores de Litoral, Cordillera de la Costa, Baja para el Valle Longitudinal y Moderada en Precordillera y Cordillera de la región del Biobío.

En vista de lo anterior, y en consideración de los riesgos asociados a estos fenómenos, es que Senapred reforzará la vigilancia mediante el "monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza".

¿Cuánto podría llover en el Biobío?

Senapred solicitó "resguardo por acumulación de agua en sectores bajos" y adelantó "posibles aumentos de caudal de los cursos de agua con potencial desborde", por lo que se "deberá mantener atención estado de ríos y caminos".

En cuanto a posibles aluviones, explicaron que los suelos expuestos a incendios "presentan alteraciones significativas en sus propiedades físicas y estructurales".

"La pérdida de cobertura vegetal reduce la protección del suelo y su capacidad de infiltración de agua, lo que favorece el aumento del escurrimiento superficial y eleva el riesgo de erosión y deslizamientos durante eventos de precipitación", informaron.

Las recomendaciones de Senapred por sistema frontal

    • Se recomienda asegurar techumbre de las viviendas, realizar poda de árboles y ramas y asegurar objetos colgantes que pudieran desprenderse por acción del viento, generando situaciones de emergencia.
    • Se recomienda reforzar la vigilancia de los sectores de mayor vulnerabilidad, especialmente de los cursos de agua y quebradas, teniendo especial resguardo por acumulación de agua en sectores bajos y posibles aumentos de caudal de los cursos de agua con potencial desborde.
    • Se deberá instar a la población a conducir con máxima precaución, o bien restringir la circulación vehicular en sectores precordilleranos, cordilleranos y zonas rurales expuestas a deslizamientos, flujos de barro y baja visibilidad
    • Se recomienda conducir con precaución en aquellas rutas que presenten antecedentes de eventos pasados de remoción en masa.
    • Alertar a turistas y pobladores del riesgo de pernoctar cerca de cauces, quebradas y ríos que se podrían activar súbitamente.
Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

Lo último

Lo más visto

¿Confirmaron romance? Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi aparecieron juntos por primera vez

La pareja debutó en la alfombra roja de los Premios Caleuche y oficializaron su relación ante las cámaras, luego de una mediática separación que protagonizó el actor con Josefina Fiebelkorn.

02/02/2026

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

La noche de este lunes el actor sufrió un violento asalto por un grupo de sujetos mientras estaba con Cecilia Cucurella. La inédita grabación muestra cómo ocurrió el ataque.

02/02/2026

Lluvias, vientos y tormentas eléctricas por dos días: Estas son las 3 regiones afectadas en Chile

El pronóstico considera precipitaciones y rachas de viento en el centro-sur del país, además de actividad eléctrica en el norte durante las próximas 48 horas.

02/02/2026

Delincuentes con metralleta irrumpieron en tienda de telefonía en San Miguel

De forma preliminar, se informó que serían cerca de siete sujetos armados los que irrumpieron en un local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

02/02/2026