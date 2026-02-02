 Pdte. Boric oficializa candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Es respaldada por otros 2 países - Chilevisión
02/02/2026 12:11

Pdte. Boric oficializa candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Es respaldada por otros 2 países

La candidatura de la expresidenta a la Secretaría General del organismo internacional ha sido inscrita con el apoyo de Brasil y México.

Publicado por Lisette Pérez

El presidente Gabriel Boric oficializó este lunes la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

Dicha candidatura será presentada en conjunto con Brasil y México, los países con mayor densidad poblacional de Latinoamérica, quienes de momento han presentado su apoyo

El actual mandatario expresó su agradecimiento a los gobernantes Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, destancando el respeto y cariño que se le tiene a la expresidenta en otras naciones.

Palabras de Michelle Bachelet

Michelle Bachelete manifestó su gratitud: "Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile sino también de Brasil y de México".

"Que esta candidatura sea inscrita por tres países refleja un compromiso compartido, y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos comunes", declaró.

Posibles repercusiones

Dado que el actual gobierno respaldó la candidatura, solo queda esperar lo que pueda señalar la próxima administración que comienza el 11 de marzo. 

El presidente electo José Antonio Kast se reunió al poco tiempo de ganar las elecciones con la exmandataria Bachelet, sin embargo, posterior a dicha reunión, no dio indicios claros de su apoyo a la candidatura.

