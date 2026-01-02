 “Uy, está temblando…”: Claudia Sheinbaum debió evacuar en vivo tras potente sismo que sacudió a México - Chilevisión
02/01/2026 16:08

“Uy, está temblando…”: Claudia Sheinbaum debió evacuar en vivo tras sismo 6,5 que sacudió a México

Tras escuchar la alerta sísmica, la mandataria mexicana abandonó el Salón Tesorería del Palacio Nacional junto a los periodistas presentes en la conferencia.

Publicado por CHV Noticias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debió suspender su conferencia de prensa tras un sismo de magnitud 6.5 que se registró este viernes en el país.

"Uy, está temblando... A ver, con tranquilidad", alcanzó a decir la mandataria al escuchar la alerta sísmica. Luego, evacuó el Salón Tesorería del Palacio Nacional junto a los periodistas presentes.

Después de 10 minutos, Sheinbaum retomó la conferencia para atender las últimas preguntas de la prensa.

Temblor 6.5 sacudió este viernes a México

El sismo, calificado por algunos medios mexicanos como "terremoto", sacudió con fuerza el sur y centro de México.

Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo una magnitud de 6.5 y se localizó cerca de la localidad de San Marcos, en el estado de Guerrero. 

El movimiento telúrico se sintió en siete estados del país y, según el gobierno federal, tuvo más de 150 réplicas.

Revisa el momento acá:

