 “Te amaré por siempre”: Revelan último mensaje enviado por joven futbolista asesinado en Coihueco - Chilevisión
Quiénes son los culpables del triple crimen de carabineros en Cañete: Estos son sus delitos
03/03/2026 18:55

“Te amaré por siempre”: Revelan último mensaje enviado por joven futbolista asesinado en Coihueco

Tomás Bustamante Carriel, deportista de 19 años formado en Ñublense, fue dejado esta mañana por desconcidos en un Cesfam con varios impactos de bala. Se encuentran prófugos y la PDI indaga el homicidio.

Publicado por CHV Noticias

Profunda consternación ha causado el asesinato en la ciudad de Coihueco del joven futbolista Tomás Bustamante Carriel, formado en Ñublense y quien se desempeñó en 2025 como mediocampista ofensivo del club Brujas de Salamanca.

Una mujer llamada Valentina, quien en redes sociales se identificó como la mejor amiga del fallecido, publicó diversas historias donde manifestó su impacto y pesar por el violento deceso del deportista, quien recibió dos impactos de bala.

"Te amaré toda mi vida, cabezón", comenzó diciendo en el mensaje.

"Fuiste uno de mis mejores amigos y me harás mucha falta. Fuiste un gran amigo siempre y también uno de los hombres más importantes en mi vida", sinceró.

"Me enseñaste que la amistad entre un hombre y una mujer sí existe. Me defendías a muerte de lo que fuera y salías con cada locura. Me harás mucha falta mi cabezón, no sabes cómo me duele todo esto. Asimilar que ya no te veré más me cuesta un mundo", expresó.

En otra historia que compartió en la red social, la joven publicó una captura de pantalla de lo que fue su última conversación por chat con Tomás, donde ambos se manifestaron su cariño.

"Te amo, estúpida", dijo él, a lo que Valentina contestó: "Te amo, watón". "Nuestro último mensaje de ayer, no puedo con esto, ¿por qué tú?", agregó la mujer sobre la conversación.

Lo que se sabe de la muerte del joven futbolista

La Fiscalía Regional de Ñuble detalló que el deportista de 19 años a las 7:30 horas de este martes "fue dejado en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Coihueco por cuatro hombres que se dieron a la fuga".

Añadieron que "en el establecimiento se constató que presentaba dos impactos de bala en el tórax, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Herminda Martin", donde falleció por  la gravedad de las heridas.

El ente persecutor instruyó las indagaciones a la Brigada de Homicidios de la PDI de Ñuble, quienes lograron identificar un sector en el que se encontraron evidencias de impactos balísticos en un automóvil y en una vivienda.

Brujas de Salamanca, club al que Bustamante Carriel defendió durante 2025 en calidad de préstamo, confirmó el deceso del joven jugador y envió las condolencias a su familia y conocidos.

“Hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de Tomás Bustamante. Queremos entregar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de nuestro querido Tomy, haciéndonos parte del gran dolor que su partida deja”, publicó el equipo de Segunda División.

