Alerta por incendio estructural en Puente Alto: Advierten riesgo de propagación - Chilevisión

03/03/2026 19:20

Alerta por incendio estructural en Puente Alto: Advierten riesgo de propagación

Debido al siniestro, se estableció una restricción de pistas en Av. Eyzaguirre con Tomé.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes se reportó el inciendo estructural de una empresa ubicada en Puente Alto.

De manera preliminar, se dio a conocer que se trataría de un foco en una papelera.

Advierten riesgo de propagación de las llamas.

Debido al siniestro, se estableció una restricción de pistas en Av. Eyzaguirre con Tomé.

En desarrollo...

“Te amaré por siempre”: Revelan último mensaje enviado por joven futbolista asesinado en Coihueco

Tomás Bustamante Carriel, deportista de 19 años formado en Ñublense, fue dejado esta mañana por desconcidos en un Cesfam con varios impactos de bala. Se encuentran prófugos y la PDI indaga el homicidio.

03/03/2026

Permiso de circulación 2026: Consulta gratis acá el valor real de tu vehículo

Un estudio de una plataforma automotriz reveló que un tercio de los vehículos en Chile están pagando de más. Revisa aquí cómo consultar el valor real que debes pagar este 2026.

03/03/2026

VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino

El presidente electo se refirió a la fallida reunión con el actual mandatario, y también reveló la verdadera razón por la cual no respondió el llamado de Boric cuando iniciaron los problemas con EE.UU sobre el cable submarino de China.

03/03/2026

¿Tu hijo tiene buenas notas? Puede recibir hasta $85 mil con este bono si cumple los requisitos

El Bono Logro Escolar se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena y, según el Gobierno, es un reconocimiento a "su esfuerzo y dedicación en los estudios".

03/03/2026
