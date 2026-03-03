Alerta por incendio estructural en Puente Alto: Advierten riesgo de propagación - Chilevisión

Debido al siniestro, se estableció una restricción de pistas en Av. Eyzaguirre con Tomé.
Durante la tarde de este martes se reportó el inciendo estructural de una empresa ubicada en Puente Alto.
De manera preliminar, se dio a conocer que se trataría de un foco en una papelera.
Advierten riesgo de propagación de las llamas.
En desarrollo...
19.20 Restricción de pistas en Av. Eyzaguirre con Tomé en la comuna de Puente Alto por procedimiento de bomberos. Prefiera alternativas. pic.twitter.com/2vRQvWSOYS
Ahora (19:09) restricción de pistas en Av. Eyzaguirre con Tomé, debido a incendio estructural declarado en empresa con peligro de propagación. Equipos de emergencia en el lugar. Opte por alternativas alejado de este perímetro #PuenteAlto pic.twitter.com/qiHdczKM3Z
