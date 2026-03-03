¿Tu hijo tiene buenas notas? Puede recibir hasta $85 mil con este bono si cumple los requisitos - Chilevisión

El Bono Logro Escolar se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena y, según el Gobierno, es un reconocimiento a "su esfuerzo y dedicación en los estudios".

El Bono al Logro Escolar es un beneficio estatal que forma parte del Ingreso Ético Familiar y es un reconocimiento al 30% de los alumnos más vulnerables del país y a sus padres, por "su esfuerzo y dedicación en los estudios", según el Ministerio de Desarrollo Social.

Para recibir el Bono al Logro Escolar, uno de los requisitos más importanes es que el alumno debe cursar entre 5° básico a 4° medio, durante el año escolar inmediatamente anterior al pago del bono.

Monto y cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2026

Lo primero que debes saber es que puedes recibir dos montos diferentes del pago, dependiendo del rendimiento académico:

Para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción: $85.057 Para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción: $51.036



Estos tramos se pueden sumar dentro de un mismo grupo familiar. Por ejemplo, si una familia tiene dos integrantes en el primer tramo y uno en el segundo, recibirá $213.672 pesos, bajo el desglose: $82.181 (primer tramo) + $82.181 (segundo tramo) + $49.310 (tercer tramo).

Asimismo, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que podría sumarse con las demás transferencias del grupo familiar.

¿Quiénes reciben el Bono Logro Escolar 2026?

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Cursar entre 5º básico y 4º medio , durante el año inmediatamente anterior. Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.



¿Cómo saber si me corresponde el bono?

A continuación puedes consultar si recibirás el Bono Logro Escolar gracias a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social. Vale mencionar que el año pasado, en 2025, este bono se pagó a mediados de septiembre.

