¿Tu hijo tiene buenas notas? Puede recibir hasta $85 mil con este bono si cumple los requisitos - Chilevisión

El Bono al Logro Escolar es un beneficio estatal que forma parte del Ingreso Ético Familiar y es un reconocimiento al 30% de los alumnos más vulnerables del país y a sus padres, por "su esfuerzo y dedicación en los estudios", según el Ministerio de Desarrollo Social.
Para recibir el Bono al Logro Escolar, uno de los requisitos más importanes es que el alumno debe cursar entre 5° básico a 4° medio, durante el año escolar inmediatamente anterior al pago del bono.
Lo primero que debes saber es que puedes recibir dos montos diferentes del pago, dependiendo del rendimiento académico:
Estos tramos se pueden sumar dentro de un mismo grupo familiar. Por ejemplo, si una familia tiene dos integrantes en el primer tramo y uno en el segundo, recibirá $213.672 pesos, bajo el desglose: $82.181 (primer tramo) + $82.181 (segundo tramo) + $49.310 (tercer tramo).
Asimismo, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que podría sumarse con las demás transferencias del grupo familiar.
Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:
A continuación puedes consultar si recibirás el Bono Logro Escolar gracias a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social. Vale mencionar que el año pasado, en 2025, este bono se pagó a mediados de septiembre.
Para acceder, haz clic aquí o pincha la imagen de abajo: