Cinco bonos que pueden recibir los estudiantes de enseñanza básica y media este 2026 - Chilevisión

Las ayudas y beneficios se traducen en aportes económicos principalmente dirigidos a las familias más vulnerables del país. La mayoría se entrega de forma automática y no requiere postulación.

Hace unos días la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas comenzó la entrega de 28 millones de útiles escolares gratuitos dirigidos a estudiantes de colegios públicos y particulares subvencionados adscritos a gratuidad.

Sin embargo, este no es el único beneficio que pueden recibir los estudiantes, ya que a lo largo del año hay distintas convocatorias y distintas iniciativas que tienen el objetivo de ayudarles financieramente y apoyar su proceso educativo.

1. Becas TIC (Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicación)

El set de becas TIC incluye un notebook, softwares educativos, plan de Internet por un año, a través de un dispositivo de banda ancha móvil, garantía del computador por 14 meses, software de seguimiento de uso y rastreo, y licencia de Office actualizada.

No requiere postulación, ya que se entrega de forma automática a quienes cumplan los criterios establecidos por Junaeb, como estar matriculado en 7° básico en una escuela pública o subvencionada y pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Aunque todavía no se ha revelado cuándo se entregará esta beca en 2026, vale mencionar que el año pasado el listado de beneficiarios fue publicado el primer lunes de junio.

2. Bono Logro Escolar

Es un aporte económico dirigido a estudiantes menores de 24 años que cursen entre 5° básico y 4° medio, pertenecientes al 30% más vulnerable de la población y que se encuentren dentro del 30% de mejor rendimiento de su promoción.

No es postulable y monto varía según el tramo de rendimiento: $82.181 para el primer 15% y $49.310 para el segundo 15%. El pago se realiza de manera automática y en 2025 se comenzó a pagar a mediados de septiembre.

3. Beca Presidente de la República

Se otorga a estudiantes de enseñanza media y educación superior con alto rendimiento académico, cuyas familias cumplan con los requisitos establecidos. El monto es de hasta 6,2 UTM ($431.588 a febrero de 2026), que se pagan en 10 cuotas al año.

La Junaeb informó que la convocatoria de postulación será abierta durante el transcurso del año, aunque debería ser durante este primer trimestre. Para renovarla, el proceso cerró el 4 de febrero.

4. Bono Asistencia Escolar