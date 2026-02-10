Esta semana inicia nuevo periodo de postulación a becas y créditos con el FUAS: Así puedes acceder - Chilevisión

Este segundo plazo está dirigido especialmente a aquellas personas que no completaron el proceso la primera vez —entre octubre y noviembre del año pasado—.

Este jueves 12 de febrero se dará inicio al segundo periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026.

Se trata de un trámite que permite a futuros estudiantes de educación superior, postular y acceder a beneficios como gratuidad, becas o créditos.

Este segundo plazo está dirigido especialmente a aquellas personas que no completaron el proceso la primera vez —entre octubre y noviembre del año pasado—.

Paso a paso: Así puedes postular a la segunda etapa del FUAS 2026

Para postular a beneficios estudiantiles del Estado debes completar el o los formularios disponibles. A continuación te detallamos paso a paso cómo hacerlo:

Ingresa a fuas.cl desde un dispositivo electrónico y haz clic en "Postular".

Si es la primera vez que postulas, haz clic en "Registrarme" para crear un usuario. Completa tus datos personales, ingresa un correo que revises frecuentemente y usa una contraseña que sea fácil de recordar. Para finalizar tu registro, lee y acepta los términos y condiciones para participar del proceso de postulación.

Si ya tienes una cuenta FUAS, inicia sesión con tu RUT y contraseña. También puedes ingresar con tu Clave Única.

Selecciona el formulario que deseas completar: Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), Formulario Beca Vocación de Profesora o Profesor y/o Formulario Becas de Reparación (revisa los beneficios estudiantiles a los que postulas con cada uno). Puedes llenar más de uno.

Completa tus datos personales (nacionalidad, nivel de estudio, notas de enseñanza media, entre otros), los datos de tu grupo familiar y el promedio mensual de sus ingresos en 2025 y 2025, detallando el tipo de ingresos.

Finaliza el formulario y obtendrás tu comprobante de postulación. Si recibiste este comprobante por correo, significa que tu postulación fue recibida correctamente. Solo en este momento el proceso se da por finalizado.

Si ya postulaste y quieres modificar los datos ingresados, puedes ingresar nuevamente y rectificar tu postulación. Puedes hacer esto las veces que quieras mientras esté abierto el proceso de postulación. Será válida la última postulación enviada.

Resultados segundo periodo de postulación FUAS 2026

Las postulaciones en este segundo proceso comenzarán este jueves 12 de febrero y se prolongarán hasta el jueves 12 de marzo. Si postulas en esta segunda ocasión, el proceso avanzará y te quedarán dos etapas adicionales.

La primera es la información sobre el nivel socioeconómico, fijada para el 16 de abril, en el que se te dirá si, de acuerdo a tu nivel socioeconómico, podrías calificar a gratuidad, becas y/o créditos. Eso busca facilitar tu decisión sobre las opciones de carreras o instituciones que tienes.

La segunda y última etapa son los resultados de la asignación, con fecha del 27 de mayo próximo, donde se te comunicarán los beneficios que te fueron asignados y que podrás usar en la institución de educación superior donde te matriculaste.