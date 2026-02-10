 Revelan identidad de mujer captada besándose con Kaminski: Madre y de “muy buena situación económica” - Chilevisión
10/02/2026 12:19

Revelan identidad de mujer captada besándose con Kaminski: Madre y de “muy buena situación económica”

Adriana Barrientos contó que Francisco Kaminski y la mujer se conocen desde fines de diciembre. Incluso que desde ese momento lo ha visto en tres ocasiones con ella.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes, Adriana Barrientos se fue con todo y expuso la identidad de la mujer con quien Francisco Kaminski fue captado a los besos.

La panelista, quien es amiga de Kaminski, aseguró que ya lo ha visto en tres ocasiones con esta mujer, pero que no se trataría de un compromiso real.

¿Quién es la mujer con la que Kaminski fue captado a los besos?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló que "se conocen desde el 26 de diciembre en un club nocturno en Vitacura y la verdad es que esto es esporádico".

En esa misma línea, agregó: "El Kami está soltero, está feliz, lo está pasando superbién, pero sí me ha llamado la atención que varias veces yo ya lo he visto con esta misma chica".

Barrientos reveló que se encuentra distanciada de Francisco, luego de que ella le revelara en vivo que Camila Andrade tenía una nueva pareja; sin embargo, aseguró que cuando le envió la identidad de su nueva conquista "casi se muere", al darse cuenta de que la había encontrado.

Respecto de este tema, Adriana reveló que se trata de María Paz Sauvalle: "Es profesora de 42 años, es mamá de cuatro niños (...) Es de una familia super conservadora, muy buena situación económica".

"Yo conocí a la niña; la he visto ya tres veces con Kaminski, lo cual ha sido un problema para mí", admitió Adriana, quien hace unas semanas confesó que siempre había tenido sentimientos confusos por el comunicador.

Además, indicó: "Es una persona que, si bien es cierto que es de muy buena familia, es flaquita, es estupenda; o sea, yo la vi la otra vez así con un jeans apretado, flaca, talla 36".

"Es bien regia, es muy amorosa, es como partner y amiga de Kaminski, aparte de ser la pinche, pero no es nada oficial; el Kami sale solo cuando quiere", cerró Adriana.

