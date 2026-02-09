EXCLUSIVA | Tras fuerte discusión: Francisco Kaminski fue captado besándose apasionadamente con una mujer - Chilevisión

Los hechos habrían ocurrido en la terraza de un hotel, donde fueron grabados por las cámaras de Primer Plano.

Este domingo, Primer Plano captó en exclusiva a Francisco Kaminski discutiendo y posteriormente a los besos con una misteriosa mujer en la terraza de un hotel.

La situación se produce después de que se confirmara el nuevo romance de Camila Andrade, donde hubo rumores de que la ex Miss Chile habría intentado retomar su relación con Kaminski durante fines de 2025.

¿Francisco Kaminski tiene una nueva pareja?

En las imágenes que fueron recopiladas por Primer Plano, se ve al animador discutiendo con una mujer en la terraza de un hotel, mientras intenta besarla, pero ella lo esquiva y lo empuja.

"Amiga, no entendiste nada", sentenció Fran García Huidobro, mientras que Danilo21 precisó: "Este es un cheque a fecha para la farándula".

Hasta el momento se desconoce la identidad de esta mujer, quien se mostró ofuscada mientras hablaba con Kaminski, para posteriormente abrazarlo y besarlo.

Es importante destacar que Kaminski se ha mantenido con un bajo perfil desde que su romance con Camila Andrade terminó, durante el último trimestre de 2025.

Luego, tras el escándalo en el que se vio involucrado por su amistad con el "Rey de Meiggs", se alejó de la televisión y se informó que comenzó a trabajar en un puesto gerencial en una minera.

Revive el momento: