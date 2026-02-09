 EXCLUSIVA | Tras fuerte discusión: Francisco Kaminski fue captado besándose apasionadamente con una mujer - Chilevisión
Minuto a minuto
“Es un barrio seguro”: Autoridades llaman a visitar Meiggs tras apertura de sector sin comercio ilegal Cadem: 47% de los encuestados no está de acuerdo con la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU Por homicidio calificado: Detienen y formalizan a un segundo implicado en el fatal atropello en Huechuraba Asociación de Aseguradoras suspende temporalmente venta de SOAP por aplicación de la Ley Jacinta Video | Conductor atropella a delincuente y logra evitar encerrona en Quilicura
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/02/2026 08:32

EXCLUSIVA | Tras fuerte discusión: Francisco Kaminski fue captado besándose apasionadamente con una mujer

Los hechos habrían ocurrido en la terraza de un hotel, donde fueron grabados por las cámaras de Primer Plano.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Primer Plano captó en exclusiva a Francisco Kaminski discutiendo y posteriormente a los besos con una misteriosa mujer en la terraza de un hotel.

La situación se produce después de que se confirmara el nuevo romance de Camila Andrade, donde hubo rumores de que la ex Miss Chile habría intentado retomar su relación con Kaminski durante fines de 2025.

¿Francisco Kaminski tiene una nueva pareja?

En las imágenes que fueron recopiladas por Primer Plano, se ve al animador discutiendo con una mujer en la terraza de un hotel, mientras intenta besarla, pero ella lo esquiva y lo empuja.

"Amiga, no entendiste nada", sentenció Fran García Huidobro, mientras que Danilo21 precisó: "Este es un cheque a fecha para la farándula".

Hasta el momento se desconoce la identidad de esta mujer, quien se mostró ofuscada mientras hablaba con Kaminski, para posteriormente abrazarlo y besarlo.

Es importante destacar que Kaminski se ha mantenido con un bajo perfil desde que su romance con Camila Andrade terminó, durante el último trimestre de 2025.

Luego, tras el escándalo en el que se vio involucrado por su amistad con el "Rey de Meiggs", se alejó de la televisión y se informó que comenzó a trabajar en un puesto gerencial en una minera.

Revive el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Años Cotizados: qué es, quiénes lo reciben y cómo consultar con tu RUT

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVA | Tras fuerte discusión: Francisco Kaminski fue captado besándose apasionadamente con una mujer

Los hechos habrían ocurrido en la terraza de un hotel, donde fueron grabados por las cámaras de Primer Plano.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026

Por homicidio calificado: Detienen y formalizan a un segundo implicado en el fatal atropello en Huechuraba

Aparte del conductor, quien está en prisión preventiva, se detuvo a un segundo sujeto, quien era su acompañante y también fue formalizado por homicidio calificado.

09/02/2026