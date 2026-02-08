Registran violento asalto armado en outlet de Santiago: es el segundo del día - Chilevisión

Durante la tarde de este domingo se reportaron dos violentos asaltos a centros comerciales ubicados en la zona norte de Santiago. En ambos, los registros alertaron del posible uso de escopetas y una ametralladora.

Durante la tarde de este domingo se registró un asalto armado en una tienda del Patio Outlet Boulevard, ubicado en la comuna de Quilicura.

De acuerdo a los antecedentes corroborados por Carabineros, un grupo de sujetos descendió armado y encapuchado desde dos vehículos que estacionaron al exterior del local asaltado.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los delincuentes ingresan al recinto e intimidan a los vendedores con armamento de guerra.

Investigan dos asaltos con armas largas en Santiago

Este hecho se suma a un violento robo ocurrido en el Mall Plaza Norte de la Región Metropolitana, donde un grupo de sujetos ingresó con escopeta a robar en una tienda de telefonía.

A continuación puedes ver el registro captado en Outlet de Quilicura.